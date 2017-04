Lavoro: McDonald's assume 50 dipendenti nell'area di Milano

Cinquanta posti di lavoro da McDonald's: lo comunica l'azienda, specificando che la ricerca riguarda alcuni ristoranti delle province di Monza-Brianza e Milano e in particolare le località di Milano, Vimercate e Segrate.

C'è tempo fino al 12 maggio per inserire la propria candidatura sul sito web (/lavorare) e partecipare alla prima fase della selezione rispondendo ad alcune domande: area d'interesse, disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati e così via, e inserendo il curriculum. Ai candidati giudicati idonei verrà inoltre richiesta la compilazione di un test comportamentale. Chi lo supererà verrà contattato e avrà accesso ai colloqui individuali che si svolgeranno il 15, 17 e 19 maggio presso i singoli ristoranti.

In occasione dei colloqui, saranno presenti diversi dipendenti di McDonald's (crew, hostess e manager) per illustrare ogni informazione sull'azienda e sul lavoro in McDonald's.

La ricerca è suddivisa in 10 posti a Vimercate, 20 posti a Segrate (nei due ristoranti di via Cassanese e via Rivoltana) e 20 posti a Milano (per i due ristoranti di viale Rubicone) ed è finalizzata a selezionare "crew", ovvero il personale che accoglie i clienti, prende le ordinazioni e prepara i prodotti in cucina, con orari flessibili e spesso part-time. La maggior parte dei "crew" di McDonald's è studente universitario.