Milano, il coronavirus miete un'altra vittima: chiude il circolo Ohibò, "Noi piegati dal virus"

Non riaprirà e non ripartirà l'Arci Ohibò di Milano. "Con infinita tristezza, dobbiamo annunciarvi che il nostro amato circolo da oggi, 10 giugno 2020, è costretto a chiudere i battenti", hanno scritto i gestori del circolo sulla loro pagina Facebook.

La colpa è tutta dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus "ci ha piegato", scrivono i titolari. "Abbiamo provato in tutti i modi a resistere, ma per noi che siamo un’associazione non profit, nonostante il canone d'affitto agevolato per la pandemia, è stato impossibile sopravvivere senza entrate e rialzarci. Ci siamo così trovati costretti a interrompere il contratto di affitto con la proprietà di via Benaco 1". Il circolo chiude dopo otto anni di attività. Anni "bellissimi e indimenticabili", precisano gli organizzatori. "Non possiamo dimenticare e ringraziare tutti i soci e gli allievi, i collaboratori, gli insegnanti, i volontari, le associazioni e le centinaia di artisti che si sono esibite sul nostro palco e che hanno contribuito a portare il nome Ohibò in Italia e, addirittura, nel mondo".

"Ci piace pensare — hanno concluso — che il nostro circolo sia stato non solo un luogo di intrattenimento, ma anche un rifugio in cui sentirsi a casa, uno spazio capace di dispensare energie e messaggi positivi". I titolari del circolo hanno poi fatto sapere che "seguirà una comunicazione relativa alle prevendite ancora attive".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Del Corno: "Con una chiusura così ci perde tutta la società"

"La chiusura del Circolo Ohibò è una notizia dolorosa: un luogo di cultura, di aggregazione, di proposta che non ha potuto reggere all'impatto dell'emergenza sanitaria e delle sue conseguenze. Il rischio di un impoverimento del tessuto culturale della nostra comunità cittadina, così come di quello di tutto il Paese, è un'emergenza cruciale, a cui la politica non può far mancare tutta la propria attenzione - ha commentato l'assessore comunale alla Cultura Filippo Del Corno -. So bene che il nostro Piano Cultura del Fondo di Mutuo Soccorso non basta a risolvere questa emergenza, ma almeno rappresenta uno strumento, un tassello: potrebbe essere adottato e replicato su altre scale e comporre un quadro complessivo di intervento. Quando chiude un luogo come l'Ohibò ci perde tutta la società, in termini di valore culturale, sociale, economico: e forse acquisire questa consapevolezza è oggi in Italia tanto necessario quanto capire come sia necessario evitare ogni forma di assembramento incauto e irresponsabile".