Apre a Milano il primo Roland Planet d'Italia

Arriva finalmente in Italia il Roland Planet, un “negozio nel negozio” dove poter provare tutti i prodotti Roland, Boss e V-Moda con l’assistenza di uno specialista del marchio che vi aiuterà nella scelta e risponderà con competenza ad ogni vostra domanda.

Si tratta del primo shop in shop che viene attrezzato nel nostro Paese nel settore degli strumenti musicali, e lo troverete all'interno di uno dei negozi storici milanesi, Lucky Music, in via Carlo d’Adda, 29.

Il Roland Planet è stato inaugurato Sabato 18 febbraio 2017, con una giornata piena di musica attraverso dimostratori del marchio. Inoltre, sarà l'occasione di provare in esclusiva il nuovo stage piano Roland RD-2000, presentato recentemente al NAMM di Los Angeles.

L'inaugurazione è stata accompagnata dalla musica del DJ Nacho Marco, dimostratore internazionale Roland.

Tantissimi motivi per venire a visitarci nei prossimi giorni. Lo staff Roland vi aspetta.