Salone del mobile 2020 definitivamente annullato; "regge" il Fuorisalone

Dopo un rinvio da aprile a giugno salta definitivamente l'edizione 2020 del Salone del Mobile di Milano a causa dell'emergenza sanitaria per il coronavirus. Rimane ancora nelle date dal 15 al 21 giugno il Fuorisalone, la piattaforma che rendeva diversi quartieri di Milano fulcro "esterno" dell'esibizione. Si sta ragionando su nuovi "format" digitali.

"Si tratta di una decisione dolorosissima, prima di tutto per il contesto drammatico in cui avviene, con il Covid-19 che ha messo in ginocchio la Lombardia, l'Italia e non solo, in secondo luogo perché rinviamo di un anno la manifestazione del design più importante al mondo" ha scritto il presidente di FederlegnoArredo e di FederlegnoArredo Eventi Emanuele Orsini.

L'appuntamento del Salone del mobile infatti è ufficialmente slittato per la settimana dal 13 al 18 aprile del 2021.

Fuorisalone a giugno, per ora

"Ogni attore attivo nel Fuorisalone è da tempo che sta analizzando la situazione con i propri clienti e partner. Sicuramente nelle date prestabilite per l’edizione 2020 (15 - 21 giugno) Fuorisalone.it non si spegne e rilancia nuovi format, pensati inizialmente come supporto all’evento e che acquistano nella nuova situazione ancora maggior forza e valore", scrivono gli organizzatori del Fuorisalone 2020 in una nota delle scorse ore.

"Come abbiamo scritto siamo convinti che la Milano Design Week sia un connubio di tante eccellenze, un momento unico di scambi, di esperienze, di emozioni, di visioni e che non può essere ridotta ad una versione digitale, ma il digitale può essere importante per le aziende che hanno necessità di arrivare al pubblico del Fuorisalone anche senza esserci", prosegue lo scritto.

I nuovi formati digitali del Fuorisalone

"In questa ottica proponiamo ben 4 nuovi formati digitali, che da quest’anno saranno parte integrante della piattaforma Fuorisalone.it e sono sviluppati in partnership con il comitato Fuorisalone (composto da Brera Design District, Ventura Projects, i referenti di Zona Tortona: Tortona rocks, Tortona Design Week, BASE e Superstudio Più, i distretti di inBovisa, 5vie e Porta Venezia in design e il progetto Asia Design Milano)", spiegano.