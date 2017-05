Suzuki Sponsor di Italia - USA di hockey su ghiaccio

Suzuki conferma il proprio legame con il mondo degli sport del ghiaccio e con la FISG (Federazione Italiana Sport Ghiaccio). La Casa di Hamamatsu è stata sponsor dell’incontro Italia - USA di hockey, che si è tenuto martedì 2 maggio, alle ore 20, al prestigioso palaghiaccio di Milano, il PalaAgorà. Conclusosi 5-2 per gli Stati Uniti, il test match ha rappresentato, comunque, una tappa fondamentale per gli Azzurri in vista dei prossimi Mondiali, in programma in Francia e in Germania dal 5 al 21 maggio, dove l’Italia debutterà sabato 6.

Un’occasione unica

Offrire prestazioni al top, anche su fondi con scarsa aderenza, è l’obiettivo di tutte le Suzuki dotate di trazione integrale 4WD ALLGRIP; lo stesso fine che la accomuna agli atleti della FISG, con cui Suzuki collabora dal 2013. La Federazione ha scelto Suzuki per garantire la mobilità ai propri atleti e allo staff durante tutti gli spostamenti, grazie alla riconosciuta leadership del brand giapponese nel mondo delle quattroruote motrici.

Suzuki è stata accanto agli Azzurri in veste di Sponsor dell'emozionante sfida ITALIA - USA, che si è disputata al PalaAgorà di Milano il 2 maggio alle ore 20. Il marchio Suzuki è stato presente sulle divise della Nazionale che, contro i grandi campioni statunitensi e nonostante la sconfitta, hanno messo in campo grande esperienza e la miglior tecnica, due pilastri comuni anche alla Casa di Hamamatsu. Il marchio Suzuki ha arricchito anche gli spazi attorno alla pista del PalaAgorà.

Cittadina modello – Il road show Suzuki

Nei giorni precedenti la partita, cinque Suzuki IGNIS allestite con grafica ad hoc, hanno girato per la città di Milano promuovendo l’evento. Questi esemplari sono stati esposti anche all’esterno del PalaAgorà il giorno dell’incontro, e sono stati i protagonisti di un’esibizione sulla pista di gara, durante la sfida. Suzuki IGNIS è un’atleta perfetta: lunga 370 cm e caratterizzata da un design unico e inconfondibile. Un SUV ultracompatto, agile e scattante, che sa evitare il traffico con sicurezza e dinamismo. Nonostante le dimensioni compatte, l’abitacolo offre un’ampia abitabilità e un bagagliaio con un’ottima capacità di carico, ben 260 l. Uno sfruttamento così efficace degli spazi è reso possibile da una nuova piattaforma leggera, rigida e caratterizzata da un passo lungo e sbalzi contenuti.

IGNIS è disponibile con l’esclusiva trazione Suzuki 4WD ALLGRIP AUTO, che migliora la trazione e la sicurezza sia su neve e ghiaccio, sia in caso di asfalto bagnato e in generale su fondi a scarsa aderenza. Il suo funzionamento è semplice ed efficace: quando c’è una perdita di aderenza delle ruote anteriori, il giunto viscoso trasferisce in tempo reale coppia alle ruote posteriori, migliorando la motricità e la fluidità di marcia.

Gioco di squadra

Così come in una squadra di hockey ci sono atleti con caratteristiche diverse che giocano in ruoli differenti, integrandosi a meraviglia, anche nella gamma Suzuki si schierano accanto a IGNIS altri modelli a trazione integrale, rispondendo a qualsiasi esigenza. S-CROSS e VITARA impiegano il raffinato sistema 4WD ALLGRIP SELECT con quattro modalità di guida, per offrire il massimo della versatilità a chi cerca un mezzo pratico che sappia soddisfare le esigenze di mobilità sia nell’uso quotidiano, sia nelle gite fuoriporta. JIMNY rappresenta poi l’essenza della tradizione off-road di Suzuki e punta sulla più specialistica trasmissione 4WD ALLGRIP PRO, con trazione integrale inseribile e riduttore, per superare anche gli ostacoli più proibitivi.



Suzuki, tradizione e innovazione dal 1909

Suzuki Motor Corporation è uno dei principali costruttori mondiali di automobili, motocicli e motori fuoribordo. Nel settore automobilistico l’Azienda è attualmente all’9° posto nella classifica mondiale dei Costruttori Automobili (fonte OICA), con oltre 3 milioni di vetture prodotte all’anno, ed è leader sul mercato giapponese nei segmenti Keicar e Passenger car. L’Azienda nasce nel 1909 da un’idea imprenditoriale di Michio Suzuki, che, nella cittadina di Hamamatsu, in Giappone, costruisce uno stabilimento per la produzione di telai tessili. Nel 1920 l’Azienda viene profondamente riorganizzata al fine di intraprendere il cammino industriale su scala internazionale, prendendo il nome di Suzuki Loom Manufacturing Co. Nel 1954 l’Azienda diviene Suzuki Motor Corporation Ltd e l’anno seguente, nel 1955, nasce la prima automobile a marchio Suzuki. Da allora in avanti, l’attività industriale nei differenti settori ha proseguito il suo incessante cammino di crescita, puntando su valori quali l’affidabilità, il design e l’innovazione.