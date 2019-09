"Boicottate Zara": l'appello degli operai che lavorano nei magazzini del colosso spagnolo

"Boicottare Zara". È quanto chiedono gli operai che lavorano nei magazzini che smistano i vestiti del colosso del fast fashion che nel pomeriggio di sabato 7 settembre hanno volantinato per le vie del centro di Milano.

"Con questa ennesima mobilitazione di lotta — si legge nella nota siglata dal sindacato Si Cobas — gli operai di Zara organizzano una nuova protesta per denunciare ancora più forte la condizione lavorativa di sfruttamento e oppressione loro imposta dalla multinazionale spagnola della moda, innanzitutto attraverso l'utilizzo di cooperative che abbassano i salari e non rispettano i diritti, per esempio costringendo gli operai a orari di lavoro estenuanti o chiamandoli a lavorare senza preavviso".