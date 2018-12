19 dicembre, stravinsky russkie motivi presenta il “concerto natalizio - gran galà di beneficienza operetta e tango" presso la sala barozzi a milano

In occasione del Natale l’associazione culturale musicale italo‐russa Stravinsky Russkie Motivi organizza per mercoledi 19 Dicembre 2018 la serata con concerto vocale e musicale benefica " Concerto Natalizio - Gran Galà di Beneficienza OPERETTA e TANGO” che si terrà nella bellissima Sala Barozzi presso l'Istituto dei Ciechi a Milano, in via Vivaio 7 (MM1 Palestro), dalle ore 19.00 con inizio del concerto alle ore 20.00.



Quando arte e solidarietà si incontrano il risultato è sempre un valore aggiunto .



La serata benefica dell'associazione Stravinsky Russkie Motivi ha come primo scopo la raccolta di donazioni per la realizzazione di una scuola musicale italo‐russa per bambini.



Assieme alle altre associazioni patrocinanti la serata, la beneficienza si propone di unire, nel nome della musica e delle arti, culture, popoli e Paesi per avvicinarli sempre più e sostenere progetti di crescita ed educazione alle arti.



i l’arte parlerà comunicando su più livelli cose essenziali, molte volte invisibili all'occhio



Lo spettacolo sarà multidisciplinare ed intreccia musica lirica danza moda e arte pittorica con la presenza di importanti artisti internazionali , alternando sul palco contemporaneamente piu disciplinae il tutto in sinergia.



Il programma sarà ricco di arie e cantate tratte da Operette e da intensi brani di tango: le splendide voci che interpreteranno i brani saranno quelle di Larissa Yudina (soprano e presidente dell'associazione), Polina Cuditckina (mezzosoprano), Ekaterina Dolgasheva (soprano), Askar Laschin (baritono), accompagnati dai maestri Elia Tagliavia al pianoforte, Claudio Giacomazzi al violoncello e dalla violinista di fama internazionale Yulia Berinskaia, che suonerà un violino di Giovanni Battista Guadagnini del 1745, . Ci saranno due interludi di danza,un walzer classico danzato da Carol Alberio e Luigi Ferraris ed un momento di tango danzato, dai ballerini professionisti dell'Associazione Milongut.



La serata sara arricchita dall'esposizione di tele di artisti internazionali tra i quali l’artista Milena Quercioli, recentemente insignita del Premio Internazionale Artista dell’anno Cristoforo Colombo,Osservare un quadro nella sublime astrazione che consente l'ascolto della musica è un'esperienza unica le preziose emozionali opere dell’artista milanese saliranno sul palcoscenico in perfetta sinergia con la musica e la magia della serata





Altri artisti , Rita Zarnitchii, Pietro Antorini e i fotografi Stefano Rizzi e Massimo Maestri.









Al termine a tutti i partecipanti sarà offerto un buffet con specialità gastronomiche italiane e russe



L'iniziativa è sotto l'egida del patrocinio del Comune di Milano, e degli Ordini Dinastici della Real Casa Savoia e, presenti in sala a dimostrare il loro appoggio alla raccolta benefica, saranno i membri dell'Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro e dell'Ordine Capitolare dei Cavalieri della Concordia.



Per informazioni ed acquisto di biglietti, contattare

stravinskyrusskiemotivi@gmail.com

