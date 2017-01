1969 - l'anno della Luna

DOCUMENTARIO DINAMICO Il 1969 non è solo l'anno dello sbarco dell'uomo sulla luna ma è un anno significativo in molti altri aspetti ed eventi italiani e mondiali. Attraverso questa serata verrà fatta una carrellata degli eventi salienti attraverso un racconto accompagnato da proiezione di foto, filmati, musica e partecipazione del pubblico. Un evento da non perdere.

