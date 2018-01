Ed eccoci al tanto atteso secondo appuntamento con 4Out - THE SECOND.

Dopo il grande successo del 25/11/17 al Ca' Bianca questa volta ci spostiamo cambiando veste e diventando un vero e proprio evento notturno.

A partire dalle ore 23,00 e fino alle prime luci dell' alba suoneranno per noi:

> TISCHY MURA from Ibiza (Vherigo Group)

> ALEX LOCO (Go Deeva Records / Natural Rhythm)

> RICKY LEO (Get Physical / Spades / Play Groove)

> MANUEL MAGA b2b N.V. ENVY (No Logik / Third Nature / Cosmo Funk)



LIVE PERFORMER BASS: MAX BERTOLESI



Ingresso in lista € 10,00 con drink dalle ore 23,00 alle ore 24,00

Ingresso in lista € 15,00 con drink dalle ore 24,00 alle ore 01,30

Fuori lista 20€ con drink dopo l' 01,30



Il nominativo in lista non garantirà l'accesso alla festa che sarà a descrizione del door selector.

Vietato ingresso under 18!!!



TAVOLI X 6 persone: € 160,00 con bottiglia a piacere



Per tutte le info, tavoli e liste:

STEFANIA: 392/8365856 - SERGINO 333/7743289