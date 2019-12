600 ragazzi delle scuole in duomo per il concerto di Natale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Lunedì 23 dicembre in piazza Duomo 21 cori composti da 600 ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori di Milano e di altre province lombarde si esibiranno alle 13.00 in un concerto a ingresso libero in cui saranno eseguiti canti di Natale. Il concerto, intitolato “In questa notte splendida”, è organizzato da Fondazione Eris Onlus, attiva a Milano e in Lombardia nella lotta alla dipendenza patologica da droga, farmaci, alcol e gioco d’azzardo, e dall’associazione musicale no profit “In questa notte splendida”. L’evento è patrocinato dal Comune di Milano ed è promosso dal comitato “M’impegno, insieme responsabili”, dall’Ordine di Malta – Corpo Italiano di Soccorso e da Sicuritalia, con il supporto della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. I 600 ragazzi dei 21 cori, provenienti da scuole elementari, medie e superiori, intoneranno, accompagnati anche da alcuni adulti, per un’ora e mezza sul sagrato del Duomo di Milano, i canti classici del Natale (Tu scendi dalle stelle, Adeste Fideles, Les anges dans nos campagne, La marimorena,…) e musiche contemporanee, diretti da Walter Muto e Benedetta Castelli. Nell’occasione sarà organizzata anche una raccolta di offerte per il Fondo Famiglia e Lavoro della Diocesi di Milano. Pietro Maria Farneti, consigliere delegato di Fondazione Eris Onlus, osserva: “Fondazione Eris lavora al fianco di persone in difficoltà a causa della dipendenza patologica e tra queste vi sono molti giovani. Per questo abbiamo voluto promuovere insieme all’associazione musicale no profit ‘In questa notte splendida’ un grande concerto che dà ai giovani un ruolo positivo di protagonisti e che vuole coinvolgere tutti quanti vorranno raggiungerci in piazza Duomo”. Fondazione Eris è una onlus attiva a Milano e in Lombardia nella lotta alla dipendenza da droga, farmaci, alcol e gioco d’azzardo. Attraverso una squadra multidisciplinare formata da medici, psichiatri, psicologi, educatori, assistenti sociali e operatori sociosanitari la Fondazione costruisce percorsi personalizzati per aiutare le persone colpite da dipendenza a superare questa grave patologia Dall’anno della sua nascita, il 2013, ha seguito 8.200 persone colpite da dipendenza, di cui 1.478 nell’ultimo anno. Di questi, oltre 80 sono stati incontrati e convinti a curarsi dagli operatori di Fondazione Eris direttamente all’interno delle aree dello spaccio milanese come il bosco di Rogoredo.