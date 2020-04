Agricoltura, lega: pd vuole regolarizzare clandestini, noi dare lavoro a disoccupati e beneficiari reddito cittadinanza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

ROLFI E VERRI (LEGA): NO ALLA MAXI SANATORIA. GLI IMMIGRATI IRREGOLARI VANNO RIMPATRIATI, NON REGOLARIZZATI “Dopo Gori, anche Sala. Ora mancano solo Del Bono e Galimberti. Per i sindaci del Pd, che probabilmente non hanno mai visitato una stalla o una azienda agricola, la ricetta è sempre la stessa per qualsiasi settore: una sanatoria per 600 mila irregolari. Per la Lega invece, la strada è quella tracciata in Regione Lombardia: dare lavoro ai disoccupati e ai beneficiari del reddito di cittadinanza. I clandestini vanno rimpatriati, non regolarizzati”. Lo hanno detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura Fabio Rolfi e il coordinatore regionale lombardo della Lega Giovani Alessandro Verri in merito alle dichiarazioni del primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala. “In Regione lavorando a stretto contatto con i centri per l’impiego al fine di correlare domanda e offerta, anche attraverso le associazioni di categoria. Vogliamo dare riscontro a esigenze occupazionali sia di carattere stagionale che per quanto riguarda l'inserimento continuativo di figure professionali a diversi livelli di specializzazione. La Regione Lombardia mette i Centri per l'impiego a disposizione dell’agricoltura per reperire i candidati, in modo tale da dare priorità a chi è senza lavoro e a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Ci sarà un richiesta occupazionale crescente nei prossimi mesi ed è fondamentale dare priorità ai lombardi” ha aggiunto Rolfi. “Al contrario del Sindaco Sala – prosegue Alessandro Verri, Coordinatore regionale della Lega Giovani – cui interessa solo coccolare gli stranieri, Regione Lombardia dimostra invece di pensare a tutti quelli che sono in difficoltà, specie ai nostri ragazzi, che sono tanti e, diversamente da quanto qualcuno sostiene, hanno molta voglia di fare. Per questo motivo la Lega Giovani, in occasione della 50° Giornata della Terra, ha deciso di lanciare la campagna social dedicata. Facciamo nostra l’iniziativa di Regione Lombardia presentata dell’Assessore Rolfi, messa in campo per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel mondo agricolo. Utilizzeremo quindi tutti i nostri canali per veicolare il messaggio della Regione tra le migliaia di giovani che seguono le nostre pagine e ci mettiamo a disposizione per raccogliere le adesioni dei ragazzi in cerca di lavoro, che hanno voglia di fare e – conclude Verri – non hanno paura di sporcarsi mani e scarpe di terra.” Ufficio stampa