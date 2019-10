Air Show Linate: le Frecce Tricolori, il concerto con mille musicisti, i Subsonica e Manuel Agnelli

Aeroporto di Milano Linate, ecco l'Air show con le frecce tricolori e Rockin 1000 Eventi a MiSabato 12 e Sabato 12 e domenica 13 ottobre all’Aeroporto di Milano Linate si terrà il MilanoLinateShow, un week-end che vuole rendere omaggio allo scalo cittadino prima della riapertura ufficiale prevista il 27 ottobre.

Concerti, spettacoli e tanto divertimento

In una cornice unica e insolita, mai utilizzata prima per spettacoli di queste dimensioni, un ricco palinsesto animerà i due giorni con eventi irripetibili: performance musicali, spettacoli di cabaret, laboratori per bambini, mostre, sport e divertimento.

Lo spettacolo dell'Air Show

Imperdibile l’appuntamento con l’Air Show 2019, uno degli spettacoli aerei più prestigiosi del mondo, organizzato e curato da Aero Club Milano, che vedrà esibirsi le migliori pattuglie aeree e performer italiani ed europei campioni nelle loro specialità acrobatiche che riempiranno con manovre mozzafiato il cielo sopra l’aeroporto.

Domenica 13 ottobre dalle 14:30 alle 17:30 (Sabato dalle 14:30 alle 17:30 si potrà assistere alle prove generali) lo spettacolo suggestivo terrà con il naso all’insù tutti gli spettatori che potranno vedere anche il programma acrobatico completo, per la prima volta in assoluto su Milano, della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le “Frecce Tricolori”. Per l’occasione, inoltre, l’Aeronautica Militare e l’Aero Club Milano esporranno alcuni aerei storici, tra i più rappresentativi della storia del volo a Miano e del panorama europeo, lungo la pista minore dell’aeroporto.

Il concerto della band più numerosa del mondo

Sabato 12 ottobre 2019 i mille musicisti di Rockin'1000 si esibiranno in concerto sulla pista di atterraggio dello scalo. La scaletta, come si legge in un comunicato, prevede l'esecuzione di 18 brani rock eseguiti all’unisono da mille musicisti provenienti da tutto il mondo per diffondere, attraverso la musica, un messaggio fondante del progetto: essere uniti per raggiungere obiettivi apparentemente impossibili. Ospiti d’eccezione i Subsonica e Manuel Agnelli, che si esibiranno insieme alla rock band per un concerto imperdibile.

Programma

12 ottobre ore 13:30-17.30 prove generali

13 ottobre ore 13:30-17.30 spettacolo

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.