"Al cinema senza pagare": per tutto il 2018 i ragazzi tra i 16 e i 19 anni entrano gratis all'Oberdan e al MIC

Al cinema senza pagare è il nome dell'iniziativa di Fondazione Cineteca Italiana che, per tutto il 2018, consentirà ai ragazzi tra i 16 e i 19 anni compiuti di accedere gratuitamente a tutte le proiezioni organizzate presso CinemaSpazio Oberdan e MIC - Museo Interattivo del Cinema.

Obiettivo del progetto è quello di fare conoscere il cinema di qualità ai più giovani, consegnandogli così un mezzo in più per riflettere sulle proprie scelte di vita al di là degli stereotipi da blockbuster. Come scrivono gli organizzatori, infatti: "l'educazione all'immagine è un ambito sempre più cruciale, perché entra direttamente in gioco nella costruzione dell'identità e della dimensione sociale dei giovani, nella costruzione del proprio rapporto con gli altri e con la società in cui vivono. Il progetto di Cineteca vuole dunque agevolare l’avvicinamento alla settima arte, al fine di permettere ai ragazzi di conoscerne il linguaggio, le potenzialità espressive, rendendo l’analisi del film una pratica affine alla lettura di qualsiasi altro testo. Il progetto mira altresì a sviluppare la creatività ed il senso critico dei giovani, mettendoli di fronte al linguaggio dei mezzi di comunicazione di massa per renderli capaci di decodificarlo".



Per entrare gratuitamente nelle sale cinematografiche di Spazio Oberdan (viale Vittorio Veneto, 2, MM1 Porta Venezia) e MIC – Museo Interattivo del Cinema (Viale Fulvio Testi 121) per i ragazzi sarà sufficiente mostrare un documento d’identità valido. L'accesso sarà libero fino a esaurimento posti.