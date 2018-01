Ambrosianeum: dal 25 gennaio cinque incontri su "Medicina e valori umani"

Fondazione Culturale Ambrosianeum e Fondazione Matarelli

dal 25 GENNAIO 2018 organizzano un ciclo di cinque incontri sul tema:



MEDICINA E VALORI UMANI

(a cura di Marco GARZONIO e Giorgio LAMBERTENGHI DELILIERS)



Quali sono i valori su cui si basa la medicina contemporanea, sempre più tecnologica e meno attenta alle esigenze umane del paziente? E quali scenari si aprono – sullo sfondo di nuovi orizzonti etico-antropologici e medico-sociali – per la scienza medica del XXI secolo? Tra interrogativi inediti e nuove patologie, Fondazione Ambrosianeum e Fondazione Matarelli scelgono di indagare cinque temi fondanti della medicina di oggi – dalle false promesse della medicina alla questione dell’accessibilità ai farmaci, dai disturbi alimentari all’obiezione di coscienza alla donazione di organi – di fronte ai quali compito del medico è saper recepire la mole di notizie fornite dal progresso scientifico pur salvaguardando i principi della tutela della persona e del rispetto della libertà di coscienza. I relatori sono stati scelti tra i più importanti studiosi di settore.



GLI INCONTRI SI TERRANNO ALLA FONDAZIONE AMBROSIANEUM

VIA DELLE ORE, 3 – MILANO (MM Duomo) CON INGRESSO A OBLAZIONE LIBERA



PROGRAMMA:

GIOVEDI’ 25 Gennaio 2018 – ore 17,30

“LE FALSE PROMESSE DELLA MEDICINA”

Intervengono:



• Elena CATTANEO, Senatrice a vita, Direttore Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali e Farmacologia delle Malattie Neurodegenerative Università degli Studi di Milano: La ricerca scientifica al servizio della collettività

• Silvio GARATTINI, Direttore IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri: Il mercato della salute.

• Danilo PROCACCIANTI, Giornalista di “Presa Diretta”, RaiTre: I ciarlatani dell’oncologia.



Oggi più che mai la medicina, soprattutto quando diventa troppo tecnologica e meno attenta all’ascolto del paziente, risente di forti tensioni generate anche dai suoi fallimenti di fronte a malattie incurabili. Da qui il successo della medicina alternativa, che comprende un ampio ventaglio di pratiche molte delle quali, se sottoposte a verifica sperimentale,si sono rivelate inefficaci e persino pericolose. Per far capire la differenza tra il mondo della ricerca e i venditori di speranze, la comunità scientifica è scesa in campo contro i ciarlatani della salute in modo da aiutare i cittadini a diffidare delle “cure miracolose” e a dare il giusto peso alle pubblicità sugli integratori alimentari che nella maggior parte dei casi sono assolutamente inutili.

GLI INCONTRI PROSEGUIRANNO:

MERCOLEDI’ 21 Febbraio 2018 – ore 17,30

“ FARMACI E TERAPIE SONO VERAMENTE ACCESSIBILI A TUTTI?”

(Gianluca GAIDANO, Alberto MANTOVANI, Pier Davide GUENZI)

*

MERCOLEDI’ 14 Marzo 2018 – ore 17,30

“I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE”

(Nicoletta POLLI, Paolo Marino CATTORINI, Pamela PACE, Gustavo PIETROPOLLI CHARMET)



*

MERCOLEDI’ 24 Ottobre 2018 – ore 17,30

“L’OBIEZIONE DI COSCIENZA”

(Giacomo SAMEK LODOVICI, Gherardo COLOMBO, Francesco OCCHETTA)



*

GIOVEDI’ 22 Novembre 2018 – ore 17,30

“LA DONAZIONE MOLTIPLICA LA VITA”

(Elena CATTANEO, Girolamo SIRCHIA, Giuseppe REMUZZI, Massimo CARDILLO)





























Informazioni:

Segreteria Fondazione Culturale Ambrosianeum

Via delle Ore 3, Milano

02.86464053

www.ambrosianeum.org;

info@ambrosianeum.org,