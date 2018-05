Anteprima di “zaza’ 14-41” un cortometraggio dai Mille volti

Giovedì 31 Maggio 2018, alle 19:30, presso il Teatro Verdi di Via Pastrengo a Milano verrà presentato, in anteprima nazionale, il cortometraggio “ZAZA’ 14-41”. Prodotto da Mario De Filpo, imprenditore milanese di SuperMario24, il cortometraggio Zaza’ 14/41 è l’espressione del percorso formativo di un gruppo di ragazzi campani guidato da Carla Paglioli, artista poliedrica già nota, tra le altre, per la sua esperienza in Colorado Cafè Lab.



Credere nei ragazzi non può mai essere un atteggiamento emotivo: non esiste fiducia senza una presenza e senza un investimento. In un coro unanime di adulti che DICONO fiducia ai giovani, Mario De Filpo – imprenditore milanese, titolare della ditta SuperMario 24 – ha silenziosamente scelto un progetto a cui DARE un concreto sostegno. Così, il perno della rete di professionisti di servizi per la casa, ha coltivato in Campania l’idea di un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni, producendo il cortometraggio Zazà 14/41.



Zazà 14/41, tutti i colori dell’adolescenza

Zazà 14/41 è prima di tutto un’esperienza formativa. I partecipanti sono i ragazzi Corso di Cinema ed improvvisazione tenuto a Salerno da Carla Paglioli nel Centro La Tenda di Via Fiera Vecchia a Salerno. Scopo del corso è la comprensione del linguaggio cinematografico, dagli aspetti tecnici ai totem che si sono andati stratificando nella storia del cinema. L’intuizione della Paglioli è stata formulare un percorso di crescita personale e di introspezione. L’approccio alla sceneggiatura e quindi alla cosmogonia delle storie da raccontare è partita dalla scoperta “dell’altro” più vicino che abbiamo: la parte del sé che non vediamo.

In questo modo, con un percorso durato più di un anno, i ragazzi hanno potuto plasmare l’idea e il canovaccio della Paglioli fino a farne una sceneggiatura: hanno scelto l’argomento dell’autostima, della discriminazione. Hanno scelto argomenti che sentivano sotto la pelle e per scoprirne di più hanno dovuto pescare nelle proprie zone d’ombra e, man mano, uscendo da sé, hanno cercato intervistando passanti e familiari.

Leggerezza e spontaneità dicono molto del duro lavoro a cui si sono prestati i ragazzi nonostante la giovane età. L’affiancamento a professionisti del settore, poi, ha concesso loro di veder maturare quella che era iniziata come un percorso didattico in un viaggio emotivo che ha preso la forma di un prodotto cinematografico.

Una voce narrante guida lo spettatore attraverso una narrazione molto semplice, la cui lapalissiana semplicità, che spesso dimentichiamo per colpa di sovrastrutture mentali imposte dalla vita di ogni giorno, ci conduce a riflettere sulla semplicità della vita, delle cose positive e belle.

Il corto è stato dedicato a uno degli sponsor, il musicista Guglielmo Saracca, venuto a mancare pochi mesi fa, padre di una dei ragazzi del corso. Gugliemo Saracca è stato figura di riferimento sempre presente nelle necessità delle produzioni artistiche di Carla Paglioli e del Corso di Cinema e improvvisazione.

Un grazie speciale poi “ZAZA’ 14-41” lo deve, come accennato, a SuperMario24 e a un imprenditore, lombardo di adozione, Mario De Filpo, che ha creduto in questa avventura, sposandola e sostenendola. Supermario24, pronto intervento svolge la sua attività perlopiù a Milano e in Lombardia; apparentemente ha poche affinità con il cinema, con un corso per ragazzi, con la produzione di un cortometraggio, ma nulla è invece così distante.

Mario De Filpo è un imprenditore, infatti, che guarda lontano, sa, perché le ha conosciute in prima persona, le difficoltà di trovare chi crede in te e soprattutto ama i giovani e vede in loro una possibilità, per questo ha deciso di partire dalla settima arte e investendo nei giovani, invertendo la tendenza a cui siamo ormai avvezzi. Lo ha fatto mettendosi in gioco e per continuare a credere nei giovani e nell’arte inaugurerà il “biglietto sospeso”, adattamento del ben più famoso caffè sospeso, che permetterà ad alcuni ragazzi, provenienti da famiglie economicamente sofferenti di assistere agli spettacoli del Teatro del Buratto insieme ai compagni di classe senza gravare sulle famiglie, nella prossima stagione.

Ma la serata vedrà anche la proiezione di 2 spot di un minuto realizzati dai ragazzi: uno a chiusura del lavoro del corso con la finalità di comprendere a fondo cosa sia uno spot e il secondo appena presentato in concorso ad " Uno Spot per...8 edizione" del centro La Tenda. L’iniziativa di comunicazione sociale, che vede tra i partner anche il Festival Internazionale del Cinema di Giffoni, che ha come protagonisti i ragazzi delle scuole e i giovani di diverse associazioni, la cui tematica quest'anno è stata "Ieri, Oggi, Domani....#il futuro ha bisogno di radici".

Tanti i motivi per dare risalto ad un evento dalle molteplici sfaccettature e per incontrare i protagonisti di un cortometraggio che guarda ai prossimi festival internazionali portando una ventata di freschezza anche nel modo in cui si può sostenere ogni forma d’arte.



I volti che hanno cucito Zaza’ 14/41

I ragazzi che hanno partecipato al cortometraggio sono: Ludovica Saracca, Marta Pepe, Martino Napoli, Anna Matilde Lamberti, Giulia Olivieri, Biagio De Giovanni, Rachele Romino, Federica Fasulo, Francesca Popoli, Pierluigi Rago, Giuseppe Catalano, Luca Trapanese, Mariantonia Trapanese, Maria Grazia Pizzarelli, Enrico Paglioli, Sara Fortunato e Raffaela Lamberti.

Particolare ringraziamento va a Madalina Zabou e Raffele Milite, figure cruciali nel cast. Raffaele Milite, in particolare, è un attore di teatro molto apprezzato, ideale nel suo ruolo di Mario Poppins.

Il cortometraggio è la prima espressione dell’associazione culturale Zazàrt, di cui Carla Paglioli è Presidente e cofondatrice, e di cui fanno parte i professionisti che a vario titolo hanno contribuito a rendere il sogno di questi ragazzi una realtà: Elena De Luca, Elisabetta Citro, Carmen Santamaria, Raffaele Milite, Chiara Pepe, Giovanni Cerri, Francesco Paglioli, Aldo Galelli, Filippo Falivene, Vito Montesano, Nicola Altieri, Simona De Luca, Gerardo Stromillo.



Carla Paglioli è un’attrice che sa vibrare come pochi nei panni dei personaggi che interpreta ma è con i più piccoli che trova il suo fiorire. Se gli adulti dimenticano di essere bambini, Carla non ha mai smesso di esserlo e nel Giffoni Film Festival, nel quale conduce una delle giurie, sa trasmettere ai più piccoli freschezza ed emozioni.



Mentre i due spot sono stati realizzati da: Anna Matilde Lamberti, Mariantonia Trapanese, Maria Grazia Pizzarelli, Luca Trapanese, Mario Tancredi Panaccione, Andrea Fortunato, Ilaria, Alessia La Rocca.



Gli sponsor

Tra gli sponsor tecnici vi sono alcune delle eccellenze del salernitano: Santo abbigliamento, Pane et Circensem, D' Ursi abbigliamento, Unitalia. Si ringraziano anche Bottega Bossa, i genitori dei ragazzi, Carolina Califano, Disclan, Ornella Trucillo.

Prima che Mario De Filpo - già noto “Fabbro Milano”, perno in SuperMario24, sua rete di professionisti disponibili 24h tutti i giorni dell’anno da contattare al 339 605 6976, – 17 ragazzi campani non immaginavano di poter essere capaci di trasformare le nozioni apprese in qualcosa di reale e, soprattutto, di poter lanciare il proprio messaggio dal Teatro Verdi di Milano, il giorno 31 Maggio alle 19.30.



Ingresso su invito