Aperimusic: brazilian night al gecko23

Gecko 23, nuovo locale nei pressi dello Scalo Romana a pochi passi dalla Fondazione Prada, propone a partire da ottobre un originale appuntamento mensile a tema etnico-musicale. Un giovedì al mese il classico happy hour milanese verrà sostituito da un buffet internazionale costituito da piatti tipici e accompagnato da relativa musica dal vivo.



A inaugurare questa nuova serie di aperitivi il prossimo giovedì 17 ottobre ‘Brazilian Night’, serata a tema brasiliano in compagnia del duo Dialoghi sonori, formato da Deborah Falanga e Rosella Cazzaniga.



DIALOGHI SONORI

Deborah Falanga e Rosella Cazzaniga sono la prova evidente che la musica è una materia mutevole e cangiante nel colore, nell'aspetto e nel sapore. La vera sorpresa in questo caso è l'intesa, la complicità, il feeling che questo combo femminile riesce a creare in scena.

Entrambe con un solido percorso artistico individuale alle spalle, Deborah Falanga e Rosella Cazzaniga hanno unito le loro forze in questo progetto chiamato “Dialoghi sonori”.



Un dialogo non solo tra i loro strumenti (voce e strumento a corde) ma anche con il pubblico, grazie a un itinerario musicale fatto di canzoni appartenenti a culture, epoche e geografie differenti.

Deborah e Rosella sollecitano la curiosità degli ascoltatori proponendo piccole meraviglie musicali: brani sconosciuti ai più nella loro formula originaria, parentele inaspettate, contrasti che si risolvono grazie ai loro personalissimi arrangiamenti, riletture di classici in chiave bossanova.





GECKO23

23 è il civico di via Brembo che indica la location milanese che ha ospitato fino ad un paio di mesi fa l’ex Taxi Blues presso lo scalo Romana, a pochi passi dalla Fondazione Prada.

Gecko invece è un riferimento al piccolo rettile famoso per i suoi bellissimi colori.

Secondo la tradizione degli indigeni australiani e neozelandesi questo rettile rappresenta il valore dell’adattabilità, perché è un animale che sopravvive alle difficoltà e sa adattarsi ad ogni situazione. E in qualsiasi tipo di cultura presa in considerazione la simbologia del geco è sempre positiva: alcuni popoli hanno addirittura attribuito a questi esseri poteri soprannaturali, considerandoli un tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti.



Avere un geco in casa è considerato di buon auspicio in molti paesi, motivo per cui il nome di questa beneaugurante creatura vuole accompagnare nelle intenzioni non solo la vita del nuovo locale ma a sua volta tutti gli eventi che ne accompagneranno le future fasi.





INFO & PRENOTAZIONI

Gecko23, via Brembo 23 – Milano

02 3657 4530

https://www.facebook.com/gecko23.milano/



A cura di ProJam Music

https://pjmusic.org

Gallery