"Metti una sera in giardino": apertura serale di Villa Necchi Campiglio con musica jazz

Venerdì 28 giugno Villa Necchi Campiglio, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano - prolungherà l’apertura oltre il solito orario e ospiterà "Metti una sera in giardino": un appuntamento per vivere eccezionalmente in notturna la dimora progettata nei primi anni Trenta da Piero Portaluppi e per godersi l’intrattenimento musicale a suon di jazz, a cura di Ponderosa, sorseggiando un aperitivo a bordo piscina nella suggestiva luce delle candele e della luna.

Musica jazz in giardino

Dopo aver visitato gli interni della casa – che ospitano la mostra La stanza di Filippo de Pisis oltre a importanti pezzi d’arte, arredi déco e oggetti d’uso delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio – il pubblico potrà accomodarsi in giardino e ascoltare, venerdì 28 giugno, alcuni pezzi dei Jazz Lag, un gipsy ensemble che spazierà dal jazz allo swing, fino a ritmi latini, tra dolcezza, sensualità e romanticismo d’altri tempi: un intenso viaggio musicale dall’Italia all’America fino alla Francia negli anni ‘20, ‘30 e ‘40, da Louis Armstrong ai grandi classici della swing era.

Sonorità anni ‘20 e ‘30 anche durante l’apertura notturna straordinaria di martedì 23 luglio, quando il quintetto milanese dei Cosimo and the Hot Coals proporrà un repertorio della tradizione di New Orleans, dell’hot jazz e dello swing. Con le sue performance la band, diretta dal trombettista e cantante Cosimo Pignataro, ricreerà e onorerà il vigore e lo charm del patrimonio musicale da Louis Armstrong a Fats Waller, da Kid Ory a King Oliver, fino a Wingy Manone.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Villa Necchi Campiglio è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Credit immagine Foto F. Clerici © FAI