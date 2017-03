"L'apparenza inganna": dal 21 marzo al Franco Parenti

L'apparenza inganna, per la regia di Federico Tiezzi, con Sandro Lombardi e Massimo Verdastro, andrà in scena al Teatro Franco Parenti dal 21 marzo al 2 aprile.

I fratelli Karl e Robert, ormai anziani, si fanno visita ogni martedì e giovedì. Un tempo sono stati giocoliere l'uno e attore l'atro, ma ora che sono in pensione vivono in uno stato di solitudine atroce e beffarda. Terzo polo d'attrazione è la defunta consorte di Karl, Mathilde, che ha lasciato in eredità la casetta dei week end non al marito, ma a Robert.