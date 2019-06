"Area M - Città Studi Sound": 30 eventi di musica fino al 30 ottobre

Delle storiche iniziative di Arti e Corti, Area M – Città Studi Sound eredita la scelta dei luoghi del Quartiere Città Studi nelle cui sedi, e poi in tutta la Città, dal 12 maggio al 30 ottobre, verranno programmati circa 30 eventi di musica jazz con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, Fondazione CARIPLO e Regione Lombardia.

Come lo scorso anno, Città Studi Sound non si accontenta di organizzare una valida rassegna di musica per la Città, ma continua nell’intento di impiegare in occasione dei suoi concerti, i giovani laureati delle Università e delle Scuole di specializzazione del Quartiere Città Studi.

Il format

"Area Musica – Città Studi Sound" nasce dalle fortunate esperienze de il Festival Il Ritmo delle Città progettato a partire dal 2006 come attività di programmazione musicale nelle Zone della Città di Milano, che ha presentato alcuni straordinari protagonisti del jazz mondiale come Brad Mehldau, Chick Corea e Wayne Shorter, ed il progetto Area M/Area Musica Estate, giunto al quarto anno di vita, che ha trasformato Città Studi in un quartiere della musica.

Il nuovo format riguarderà una vera e propria stagione musicale estiva per la città, dedicata, come di consueto, al Jazz e alla musica del ‘900. I concerti avranno luogo all’Auditorium Stefano Cerri, Basilica dei SS. Nereo e Achilleo, in Piazza Leonardo, Teatro Menott

Il programma

Per scoprire il programma dettagliato visitare il sito dedicato.

