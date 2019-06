AriAnteo, la rassegna di cinema più importante dell'estate, torna a Milano

L'estate di Milano fa rima con cinema all'aperto: in città torna AriAnteo, nelle storiche sedi di Palazzo Reale, Umanitaria e Incoronata.

L'iniziativa

Per 3 mesi, AriAnteo illuminerà le serate estive milanesi insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e a Corriere della Sera, con centinaia di proiezioni dei migliori film.

Tre le location scelte per il 2019: AriAnteo Palazzo Reale in Piazza Duomo, AriAnteo UmanitAria in Via San Barnaba e AriAnteo Chiostro dell'Incoronata con due sale, audio in cuffia wireless in Via Milazzo c/o Anteo Palazzo del Cinema.

L'offerta filmica

Oltre 70 i titoli in programma in quella che è diventata la rassegna cinematografica più importante dell'estate: i migliori film di qualità dell'anno, le pellicole remiate agli ultimi festival cinematografici, importanti prime visioni e imperdibili anteprime.



Per scoprire il programma dettagliato visitare il sito dedicato.

Credit immagine