Art creators a Milano

Lunedì 24 giugno 2019, a partire dalle ore 18, presso palazzo dei Giureconsulti di Milano, in piazza Mercanti 2, si tiene l’opening della Mostra/Evento dal titolo “Art Creators in Milan” organizzata dall’Associazione Desat’Art di Figueres ( Catalogna, Spagna), in collaborazione con B&B Hotels Italia, giunta ormai alla Seconda Edizione. In linea con la mission di Desat’Art, presieduta da Carles Castellnou ( Presidente ) e da Cesare Guacho (Vice Presidente), e rappresentata in Italia da Damiano Caron (Ambassador), l’obiettivo della Mostra , che si protrae fino a mercoledì 26 giugno 2019, è mettere a disposizione degli artisti (emergenti e professionisti), provenienti da vari Paesi del Mondo, una vetrina espositiva internazionale – quale la prestigiosa location di palazzo dei Giureconsulti, al centro di Milano a pochi passi dal Duomo di Milano. Espongono oltre settanta artisti delle più disparate derivazioni geografiche ( Europa, Medioriente, USA, America Latina e Russia). L’evento esprime quella che è la Mission di Desat’Art e cioè di dare visibilità al talento creativo degli artisti, coinvolgendoli insieme in una Manifestazione dal profumo internazionale, dal valore indiscutibilmente alto ed in una location di prestigio, perché sia fruibile da tutti coloro che si trovino a Milano per una vacanza, per lavoro o per cultura. “I nostri Eventi che realizziamo in Barcellona, in Milano, a Madrid, in Roma ed in altre città Europee di carattere internazionale, ci confermano tutte le volte che la gente ha fame di cultura e voglia di emozionarsi guardando un capolavoro artistico, che sia un quadro, una scultura, un balletto o un concerto di musica. Questo è quello che vogliamo fare anche noi di Desat’Art, emozionare e dare agli artisti un palcoscenico di prestigio dove poterlo fare” , confida Carles Castellnou, Presidente di Desat’Art. L’Evento ha come Main Sponsor la catena alberghiera B&B Hotels Italia. Parte del Gruppo B&B Hotels s.a.s., la più importante catena indipendente di hotel in Europa con più di 500 strutture in 11 nazioni. Il ramo italiano ha da poco raggiunto i 37 hotel nel Belpaese e si appresta ad aprirne altri 5 entro la fine dell’anno. Questo il pensiero del suo Presidente, Jean Claude Ghiotti. “Aderiamo con gioia ad eventi come questo Art Creators, di cui siamo orgogliosi sponsor. B&B Hotels è da sempre vicina ai principi dell’arte e propone la sua diffusione e fruizione sostenendo iniziative culturali promosse dall’Associazione Desat’Art. A riconferma di ciò, la nostra collaborazione va ben oltre una semplice sponsorship. Ospitiamo nei nostri principali hotel di Milano, Roma e Palermo esposizioni ed happening in collaborazione con l’Associazione, dando la possibilità ai nostri ospiti di vivere una esperienza immersiva in un contesto inaspettato. Crediamo che questo genere di eventi siano perfettamente in linea con quello che i nostri ospiti ricercano: un hotel di design, comodo, onesto, democratico. Caratteristiche che identificano B&B Hotels in Italia da più di 10 anni. Valori che siamo certi entreranno sempre di più nell’immaginario collettivo dei viaggiatori moderni anche grazie al lancio, avvenuto pochi giorni fa, del nuovo sito di gruppo: hotelbb.com. L’unico portale dove poter prenotare sempre al miglior prezzo garantito. Un importante restyling in linea con le aspettative digitali di oggi e già pronto per quelle del futuro. Inoltre, abbiamo lanciato contestualmente una nuovissima applicazione mobile e il nuovo programma fedeltà. Investimenti che sottolineano la continua volontà di B&B Hotels di portare avanti un servizio di accoglienza moderno e all’avanguardia. In linea con il viaggiatore di domani.” L’Evento sarà introdotto da una Conferenza Stampa il giorno 20 giugno 2019 dalle ore 10 presso il B&B Central Station di via Napo Torriani 9 Milano, cui saranno presenti i vertici di Desat’Art e di B&B Hotels Italia. Durante la Tre giorni “ATR CREATORS”, saranno presenti anche due eventi prestigiosi, ovvero l’esibizione canora del famoso Soprano “ Marina Morozova” nella giornata di lunedì 24 giugno dalle ore 18 ed il martedì 25 giugno dalle ore 16.30 la sfilata “Capsule Fashion Art” organizzata da Tailors Art Revolution ( www.tailorsartrevolution.it ).