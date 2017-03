La onlus l'incontro 142 è lieta di presentare la mostra ARTE NEL POZZO collettiva di artisti e fotografi italiani e stranieri selezionati nel 2015 per la Biennale della Fotografia "anno zero" opere fotografiche e pittoriche di Giammarco Amici, Fabrizio Asdente, Roberto Barbieri, Virginia Bettoja, Cesare Canuti, Mariuccia Catania, Adriano Desarlo, Salvatore Falco, Antonio Gibotta, Rossella Gori, Inte Jag, Massimo Melis, Bianca Monroy, Pagano, Alberto Polonara, Claudia Profeta, Sigis, Andrea Speziali, Elvira Tonelli, Salvatore Valente ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Le opere in mostra sono state donate dagli autori a sostegno della onlus l'incontro 142 e saranno in vendita al pubblico a scopo di finanziamento per le nuove attività dell'associazione. Le opere rimarranno esposte presso lo spazio espositivo centoquarantadue fino a domenica 2 aprile e potranno essere visionate e acquistate presso la stessa sede anche oltre la data indicata. INAUGURAZIONE SABATO 10 MARZO 2017 dalle ore 18 alle 21 presso lo spazio espositivo centoquarantadue viale Monza 142 (di fianco allo Zelig) - MM Gorla - Milano la mostra rimarrà aperta fino al 2 aprile 2017 da lunedì a venerdì dalle 17 alle 20 sabato e domenica dalle 15 alle 21 Per informazioni e materiali stampa l'incontro 142 onlus Viale Monza 142, Milano associazionelincontro.milano@gmail.com 02 91.53.51.87 La onlus l'incontro è nata nel 1987 con obbiettivi di matrice sociale e culturale, proponendosi come luogo di aggregazione, inclusione e partecipazione e come realtà integrata al quartiere e alla città. Operante in attività di solidarietà sociale con corsi di italiano, di alfabetizzazione informatica e pratica sportiva, nel 2017 l'associazione si riprogramma in nuove iniziative tra cui la sede espositiva centoquarantadue aperta al pubblico, la promozione della pratica culturale e artistica, il sostegno alla creatività giovanile, l'erogazione di attività di formazione, orientamento e consulenza per giovani, proposte di attività ludiche e ricreative per tutti, pratiche olistiche e di benessere, presentazione libri. Le opere in mostra sono state donate dagli autori in sostegno alla onlus L'INCONTRO e saranno in vendita al pubblico a scopo di finanziamento per le nuove attività dell'associazione