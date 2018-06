Aspettando il primo giorno d'estate

Bambini e famiglie protagonisti domenica 17 giugno dalle 16.30 in Cascina Merlata (via Pier Paolo Pasolini, 3): una scoppiettante giornata ludica attende piccoli e grandi dai 4 ai 99 anni, per sperimentare insieme i giochi di legno di una volta e divertirsi con la magia.



L’appuntamento sarà animato da uno spettacolo di magia a cura dell’animatrice Ilenia di Grace Evolution; ma non è tutto, altre mille attività riempiranno il pomeriggio, quali il truccabimbi, la baby dance, i giochi dinamici e di gruppo.



Inoltre, sarà presente il Ludobus di Spluf: un furgone pieno di giochi – dai rompicapo di legno, alle costruzioni per i più piccoli, dai giochi di movimento (trampoli, salterelli, tricicli, biciclette particolari, monocicli, carretti, pedalo), ai giochi di lancio, dai calcetti e biliardi a dita, alle piste per i tappi e le biglie – antichi e moderni o che provengono dalle più diverse tradizioni culturali.



Evento gratuito.



https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aspettando-il-primo-giorno-destate-46709563562