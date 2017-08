Atlantyca dona 400 libri di Geronimo Stilton ai bimbi del Milano latin festival

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Grazie al sostegno di Atlantyca, azienda milanese che gestisce i diritti editoriali internazionali, di animazione e di licensing del personaggio Geronimo Stilton, anche quest’anno il Milano Latin Festival riserverà una piacevole sorpresa a tutti i piccoli partecipanti. Anche per il 2017 Atlantyca ha infatti deciso di donare alla manifestazione 400 libri in spagnolo e portoghese nell’ambito del progetto Terra Lingua Madre a favore delle seconde generazioni. In questo modo tutti i bimbi di genitori stranieri o misti nati o cresciuti in Italia, riceveranno in regalo libri nella lingua della loro famiglia di origine, che permetteranno di tramandare le radici familiari di ognuno nelle seconde generazioni proprio attraverso il legame con la lingua madre. Spiega Claudia Mazzucco, CEO di Atlantyca Entertainment “Siamo davvero felici di sostenere il Milano Latin Festival con un progetto a favore delle seconde generazioni donando libri per bambini in diverse lingue del mondo. Abituati ormai alle classi multietniche nel tempo di scuola, i giovani lettori avranno infatti la possibilità di scoprire qualcosa in più della propria cultura, della lingua e delle tradizioni originarie, come propone lo spirito del festival”. Sottolinea Nieves Machado, referente per le iniziative culturali e i rapporti con le Istituzioni del Milano Latin Festival: “Il 15 agosto, giorno di Ferragosto, sarà dedicato ai più piccoli. Dopo la bella esperienza della scorsa edizione, anche quest’anno abbiamo in programma giochi, animazioni, trucca bimbi, clown e le nostre tradizionali “pinatas” piene di caramelle, cioccolatini, dolci. Ma la sorpresa più attesa -messa a punto grazie alla collaborazione di Atlantyca e all’iniziativa Terra Lingua Madre promossa dalla nostra amica Claudia Mazzucco, CEO di Atlantyca Entertainment, alla quale va la nostra gratitudine- saranno i 400 libri di Geronimo Stilton che verranno donati a tutti i bambini che festeggeranno insieme a noi il giorno di Ferragosto”. Il Milano Latin Festival, l’evento dedicato alla protezione e diffusione della cultura latino americana in Italia, in programma sino al 15 agosto ad Assago, rappresenta un tributo al mondo latinoamericano sotto tutti i punti di vista: da quello musicale a quello danzante, da quello gastronomico a quello storico e culturale.