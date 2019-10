"Aura Festival", una giornata dedicata alle storie per bambini in Cascina Cuccagna

Domenica 20 ottobre in Cascina Cuccagna arriva Aura Festival, una giornata interamente dedicata alla narrazione per bambini. Attraverso divertenti ed insolite attività, bimbi e ragazzi avranno infatti la possibilità di raccontarsi, condividere esperienze e scoprire il mondo che li circonda.

L'apprendimento attraverso le storie

A partire dalle 11, inizieranno le attività della seconda edizione dell’innovativo progetto a cura di "Ragnarock" dedicato a bimbi e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Aura Festival è un evento multidisciplinare che nasce dal desiderio di trasmettere conoscenza attraverso la narrazione, lo storytelling, grazie a diverse forme di espressione artistica. "Aura Festival promuove l’apprendimento" come scrivono gli organizzatori "attraverso i contenuti delle diverse storie, non solo passivamente, bensì dando anche la possibilità di imparare a raccontare di sé e condividere la propria conoscenza e le proprie esperienze. Lo storytelling è appunto l’arte del narrare storie attraverso il teatro, la letteratura, le arti visive ed altre forme di espressione. È proprio grazie a questo straordinario strumento che, "Aura Festival", vuole dare la possibilità ai più piccoli, non solo di ascoltare storie con un alto valore intrinseco, ma anche di divertirsi, imparando a raccontare di sé e a condividere la propria conoscenza e le proprie esperienze."

Laboratori ed attività per i più piccoli

Domenica 20 ottobre sarà quindi una giornata interamente dedicata al risvegliare l’interesse di bambini e ragazzi attraverso curiosi laboratori ed attività. Per la loro realizzazione, fondamentale è stata la collaborazione con alcune importanti realtà milanesi ed internazionali, tutte coinvolte nell’ambizioso obiettivo di trasmettere valori e conoscenza ai futuri uomini e donne di domani. La seconda edizione di Aura Festival, organizzata con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano e con il patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo, ospiterà nei suggestivi ed accoglienti spazi di Cascina Cuccagna molti eventi indirizzati a diverse fasce d’età.

Il programma

Una piccola anticipazione del programma:

-" Io leggo con il mio cane": per il secondo anno consecutivo Teresa Albergo - cultrice della materia di psicologia di comunità ed esperta in micro-progettazione educativa - e la sua compagna a 4 zampe Luna, organizzeranno per i più piccoli un laboratorio strutturato attraverso il metodo Luckyleo®. Questo metodo, unico nel suo genere, unisce la lettura ad alta voce per i bambini a partire dalla nascita e la pet therapy.

- "Yoga story time!": i ragazzi potranno avvicinarsi alla pratica dello yoga insieme a Michela Macchi, esperta di didattica delle lingue e bilinguismo. Punto di partenza sarà il testo di Susan Verde I Am Yoga. Il tutto in lingua inglese.

- "In viaggio con Malak e Ivine": laboratorio organizzato da Unicef per far capire, al meglio, ai bambini, i diritti che loro stessi hanno. Un

momento condiviso per sensibilizzarli sul tema del viaggio intrapreso dai minori stranieri non accompagnati e riflettere insieme su quali possono essere i bisogni delle bambine e dei bambini migranti che scappano dalla guerra.



- Infine, Michela Costa, docente della scuola di recitazione Centro Teatro Attivo incoraggerà i piccoli partecipanti a comunicare e raccontare storie attraverso la parola e il corpo, che saranno gli ingredienti principali di racconto, conoscenza e divertimento.

Informazioni pratiche

Il festival è ideato per bambini e ragazzi tra i 3 ed i 14 anni che promuove la trasmissione di conoscenza tramite la

La partecipazione alle attività proposte è totalmente gratuita con iscrizione online obbligatoria attraverso il sito aurachildrenfestival.com.