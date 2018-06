"Balera Favela - Festa dell'estate": il 29 giugno al Magnolia

La crew di Balera Favela sarà protagonista di Festa de Verao venerdì 29 giugno al Circolo Arci Magnolia.

In programma una serata di balli provenienti da tutto il mondo: salsa, cumbia, palenque, bhangra, kuduro. In consolle Ckrono, Go Dugong e prp.

"Il Circolo Magnolia come il centro del mondo da cui muovere verso terre lontane, sconfinate e bellissime. Chiudere gli occhi, lasciarsi trasportare per svegliarsi il giorno dopo e chiedersi: 'Era l'Amazzonia o l'Idroscalo?'", scrivono gli organizzatori a proposito della serata.