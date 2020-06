Stabilimento estivo Base: arriva il programma dell'estate con musica, cinema e teatro

Torna da sabato 4 luglio Stabilimento Estivo Base, il programma di Base che permetterà a tutti i milanesi in città di trascorrere insieme i mesi più caldi nei grandi spazi industriali dell’ex-Ansaldo.

Saranno numerosi gli appuntamenti previsti, per godere dello spazio in totale sicurezza: un ritorno alla socialità e allo spazio pubblico in un luogo grande, verde e accogliente, con serate musicali, rassegne cinematografiche, teatro, slam poetry, lente pedalate lungo i Navigli, workshop creativi e degustazioni che si alterneranno fino al 13 settembre.

Le collaborazioni con i teatri

Tante le novità dell'estate 2020, a partire dalle collaborazioni con importanti realtà culturali e artistiche della città: in particolare Piccolo Teatro, con lo spettacolo “maggio ‘43” di e con Davide Enia che racconta il 1943, anno cruciale per Palermo e la sua gente, con i bombardamenti che distrussero la città prima dello sbarco degli Alleati, in programma per domenica 5 luglio e Il Cinemino, che arriva in BASE con ‘I have a dream, I have a film’, una speciale rassegna cinematografica sui diritti umani e Black Lives Matter. Primo appuntamento martedì 7 luglio con il film “Mississipi Burning” di Alan Parker. E ancora SUPER - Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco, SLAM Factory, Karmadrome, e non solo, animeranno tanti altri appuntamenti nel corso delle prossime settimane.

Il programma

Dal 4 al 6 luglio: “ARDA - Fuori c’è un mondo”

Tre giorni all’insegna della mobilità lenta e sostenibile con tour guidati in bicicletta lungo i Navigli a Sud di Milano insieme a proiezioni di filmati e momenti di ciclofficina, dedicati al tema del turismo dolce.

Domenica 5 luglio | Piccolo Teatro | “maggio ‘43” di e con Davide Enia

Accompagnato dalla musica di Giulio Barocchieri, Davide Enia racconta il 1943, anno cruciale per Palermo e la sua gente, con i bombardamenti che distrussero la città prima dello sbarco degli Alleati, per scoprire che quei tempi bui somigliano tragicamente ai nostri.

Da martedì 7 luglio arriva in BASE Il Cinemino con “I have a dream, I have a film”, una rassegna cinematografica che porta su grande schermo storie di lotte e di conquiste per parlare di diritti civili e per non soffocare l'umanità.

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.

