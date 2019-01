Politici, magistrati e comici servono i senzatetto: torna la 'Befana dei clochard'

Torna puntuale come ogni anno la 'Befana dei clochard', il tradizionale pranzo per 200 senzatetto organizzato grazie alla madrina dei City Angels Daniela Javarone all'Hotel Principe di Savoia, in piazza della Repubblica. Per questa nuova edizione sarabbo protagonisti 75 studenti delle scuole medie inferiori e superiori, che indosseranno la pettorina di City Angels e serviranno i senzatetto a tavola.

A fianco dei più giovani, annota City Angels, ci saranno anche politici, magistrati e altre personalità. All'iniziativa infatti presenzieranno il ministro Marco Bussetti e il sottosegretario Stefano Buffagni, gli assessori Pierfrancesco Majorino, del Comune di Milano, e Stefano Bolognini e Riccardo De Corato, della Regione Lombardia, l'onorevole Cristian Invernizzi, il magistrato Alberto Nobili e Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Stefania Bernini, Capo area presso l'Agenzia delle Entrate, il gastronomo Edoardo Raspelli, il comico Nino Formicola e il produttore discografico Claudio Cecchetto.