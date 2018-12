Ben Harper & The Innocent Criminals in concerto: il 17 luglio al Milano Summer Festival

Il 17 luglio Ben Harpers si esibirà al Milano Summer Festival, presso l’Ippodromo SNAI, insieme alla band “The Innocent Criminals”. Dopo il suo album di debutto nel 1994, “Welcome to the Cruel World”, Ben Harper ha pubblicato diversi album in studio di grande successo tra cui “Fight For Your Mind”, “The Will to Live”, “Burn to Shine”, “Diamonds on the Inside”, “Lifeline” (nominato ai GRAMMY) e “Call It What It Is” nel 2016. Tutti questi progetti hanno visto la collaborazione con “The Innocent Criminals”, band formata da Leon Mobley (percussioni), Juan Nelson (basso), Oliver Charles (batteria) e Jason Mozersky (chitarra).

Le altre date del tour saranno:

Ravenna Festival – 9 luglio 2019

Pistoia Blues Festival – 10 luglio

Rock in Roma -13 luglio

Mantova Arte & Musica 2019 – 16 luglio

Milano Summer Festival – 17 luglio

Biglietti disponibili su Ticketmaster.