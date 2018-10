Sorpresa, Bono e gli U2 al Just Cavalli dopo il concerto al Forum

A sorpresa gli U2 si sono presentati, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13, alla discoteca Just Cavalli di Milano, mandanto in visibilio i presenti. Bono Vox e il resto della band sono impegnati a Milano per quattro concerti al Forum, tra cui uno proprio venerdì sera. E, posati gli strumenti, hanno deciso di fare un salto in uno dei templi della "nightlife" meneghina.

Gli U2 sono andati nel privé all'aperto e, per "celebrare" la loro presenza tra brindisi, abbracci e applausi, sono riecheggiate le note di "Pride - In the name of love", uno dei più grandi successi della band irlandese (video da Instagram di Veruska.Vermi).