Born romantic all'art mall di via Torino

ROMANTIC SUNDAY all'Art Mall di Via Torino.

Una presentazione di arte e di cinema insieme ad Arte su Marte.

Born Romantic presenterà delle tele ricavate dalle mega pubblicità dei palazzi,

il riciclo ed il rispetto dei diritti è sempre il suo focus, infatti questo PVC trova nuova vita in loghi e grafiche socio-culturali.

Contemporaneamente potrai assistere alla premiere del docu-film girato da Jonathan Emma con direzione artistica di Alessio Pomioli che attraverso un'intervista risponderà alle domande su Born Romantic fatte via Instragram.

Non mancherà la presentazione del Varcity del Romantico che aprirà le porte al nuovo merch 2020.



Ingresso Gratuito, obbligo RSVP su www.bornromanticmilano.com

Open Doors: h14

Cocktail: h18

End: h00