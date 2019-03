"Caccia al tesoro con il Papà": speciale Festa del Papà martedì 19 marzo al Mudec

In occasione della festa del Papà, martedì 19 marzo presso il Mudec i bambini potranno giocare con i loro papà in una caccia al tesoro all'interno della Collezione Permanente.

La caccia al tesoro

So potrà viaggiare in paesi lontani, scoprire le usanze di popoli esotici per conoscere e avvicinarsi meglio alla nostra storia.

Un'avvincente caccia al tesoro tra le sale delle collezioni permanenti, con prove d'abilità e giochi di destrezza, accompagnerà i papà e bambini alla scoperta di un prezioso tesoro. Solo superando tutti gli ostacoli i partecipanti potranno raggiungere la meritata ricompensa. Durante il giro in mostra i partecipanti dovranno risolvere degli enigmi andando a trovare le risposte direttamente nelle opere della collezione.