Calva plant swap - Green week edition

In occasione della Green Week, il prossimo 29 settembre 2019, dalle 16 alle 19, un evento gratuito per scambiarsi talee, piantine e consigli rivolto a radical green, giardinieri wannabe e pollici in cerca d’autore.

L'invito è quello di condividere con il Quartiere Calvairate (e, per spiccato spirito di inclusione, tutta la Zona del Municipio 4) la propria semenza al primo evento ufficiale della neonata Associazione Culturale LA LOGGIA DI CALVAIRATE.



Perché scambiarsi piante?

Utilizzano un vocabolario chimico, pensano, reagiscono, ricordano, risolvono problemi complessi, si adattano in maniera sorprendente e arredano benissimo i nostri interni.

Le piante hanno molto da insegnarci, a partire dal fatto che non possono scappare. Proprio con la voglia di mettere radici nel Quartiere, 𝕃𝕒 𝕃𝕠𝕘𝕘𝕚𝕒 𝕕𝕚 ℂ𝕒𝕝𝕧𝕒𝕚𝕣𝕒𝕥𝕖, neonata ma da tempo attiva sul territorio, non ha dimenticato che "qui un tempo era tutta campagna", quindi si ricomincia da capo: L'esortazione è allo scambio di semi, rametti, piantine, stratagemmi e segreti.

Né bianca né nera, la loggia è GREEN!



DOMENICA 29 SETTEMBRE

Piazzale Ferdinando Martini (fronte civico 4, zona muretto)

Dalle 16 alle 19

EVENTO Facebook qui: https://www.facebook.com/events/587183778481386/



ISTRUZIONI PER IL PLANT SWAP🌵🌿🌱🎋 :

Ecco una piccola guida per chi ha messo il Calva Plant Swap in agenda ma non sai come funziona:

- talee, semi, rametti, piccole, grandi, grasse, magre, spennacchiate, fiorenti, con le spine, pudiche, rinvasate, appena tagliate, ... qualsiasi pianta o aspirante tale va bene, portala con te;

- metti un'etichetta vicino alla tua pianta o scrivi sul vaso il tuo nome, il nome della pianta e un tuo contatto, se ti fa piacere;

- lascia le tue e prendi in cambio le altre, cerca di rispettare la proporzione, per non lasciare qualcuno senza pianta;

- condividi consigli, storie e segreti delle tue piante e ascolta quelli degli altri, stiamo un po' insieme in una piazza verde, con un'enoteca di fronte;

- se ti sarai trovato bene, iscriviti alla pagina dell'Associazione, entra a farne parte e parlane in giro; se ti va puoi mandarci una foto della pianta a cui avrai dato una nuova casa o una foto di gattini a caso;



ASSOCIAZIONE CULTURALE "LOGGIA DI CALVAIRATE"

Nata dai poke di una pagina social, La Loggia di Calvairate è un'associazione culturale con sede nel quartiere Calvairate di Milano. Zona 4, sud est, tra due circonvallazioni e due radiali, a tre km dal Duomo.



È uno dei più grandi insediamenti di case popolari della città, considerata periferia a basso profilo e alto disagio.



Ma noi vi raccontiamo un'altra storia: un'esplosione di culture, una rete di attivisti e creativi e una gran voglia di ridisegnare insieme la psicomappa della felicità urbana.



L'associazione è nata per raccontare il quartiere, i suoi luoghi e i suoi volti, organizzare iniziative sociali e culturali, promuovere progetti di rigenerazione e partecipazione, tessere reti e relazioni e fare un po' di rumore.