Riprendono gli eventi di TeatroBimbi&Brunch



DOMENICA 12 Gennaio 2020 alle ore 11.00



CARPA CARPOVA

a cura di Amalia D'Aprile

età consigliata 3-8 anni



Una fiaba tradizionale russa che, con l'ausilio di semplici pupazzi manovrati a vista dalla narratrice con l'aiuto dei bambini, racconta la storia di una carpa prepotente che poco alla volta cercò di cacciare tutti i pesci dal lago finchè un giorno un pescatore...cosa succederà?

E' una storia che si gioca per immagini, e quindi può essere adatta anche ai bambini molto piccoli.



A seguire Brunch!



Spettacolo+Brunch Bimbo €12

Brunch Adulto €18



Per partecipare è necessario prenotare al 338 6972065 o elena.romeo75@gmail.com



Via Lambrate 18 - Milano

MM1 PASTEUR, MM2 LORETO, BUS n.62, n.55, n.56