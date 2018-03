Cascina Martesana stagione 2018 al via, dal 30 marzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un lungo weekend di festeggiamenti, da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile, per celebrare la riapertura di tutti gli spazi: inaugurazione del terzo ciclo di mostre fotografiche, musica e spettacoli, laboratori e giochi per grandi e piccoli. Immancabile protagonista: la griglia di quartiere, ambita dai soci e centro nevralgico della comunità, per trasformare il pranzo di Pasqua e Pasquetta in una gita fuoriporta a due passi dal centro di Milano. / Primavera non bussa - Lei entra sicura E’ finalmente terminato l’inverno e con esso il letargo in Cascina Martesana: dal 30 marzo, riaprono tutti gli spazi e si dà il via alla programmazione culturale 2018. All’interno della galleria espositiva El Bagnin de Gorla, è allestita la prima mostra della terza e ultima stagione di rassegna fotografica Altri Mondi, con tema L’orizzonte, equilibri della natura, a cura di Paola Riccardi. Fifty-Fifty di Ilenio Celoria (visitabile fino al 19 aprile) esplora l’orizzonte visivo in senso fisico e geometrico: un progetto fotografico che nasce dal desiderio di ricercare l’essenza del paesaggio e il suo rapporto con l’infinito; un percorso nel Mar Mediterraneo alla ricerca dello stereotipo di paesaggio che ogni migrante, ogni navigatore, percepisce. (vedi approfondimento nel cs allegato) Riapre la piazza centrale della Cascina, dedicata ai soci dell’associazione ETC, con il suo grande salotto a cielo aperto che ospita le aree relax e gioco, gli spettacoli e la musica dal vivo, oltre che la griglia di quartiere, sempre accesa e utilizzabile su prenotazione (ingruppo@cascinamartesana.com). Aperto anche Il Giardino Nascosto (venerdì, sabato e lunedì riservato ai soci, domenica aperto a tutti) con la sua Roggia Incantata dedicata ai bambini, alla meditazione e al benessere: ospita un programma di laboratori per adulti e bambini a tema green, armonia del corpo dello spirito, ma anche incontri, lezioni e proiezioni. Sempre attivo il Chiosco, punto di ristoro e di ritrovo con un menù che varia ogni settimana e una proposta di piatti, panini, piadine e centrifugati a base di frutta e verdura di stagione. Programma Venerdì 30 marzo h 19.00 Taglio del nastro: stagione 2018 al via h 19.30 c/o Galleria espositiva El Bagnin De Gorla Inaugurazione Altri Mondi 01 Fifty Fifty di Ilenio Celoria h 21.00 c/o Salotto DJ set: Protopapa (Eurocrash) Di base a Milano ma originario del Salento. Oggi è direttore artistico del q|LAB di via Padova e del progetto Eurocrash, piattaforma di produzione e promozione audio-video. Sabato 31 marzo h 11 Apertura dalle h 16.00 alle 18.00 c/o Il Giardino Nascosto PIY Print It Yourself: stampa calcografica a colori su tessuti Grafica d’arte e stampa sperimentale: ognuno può portare una maglietta, una sciarpa, degli slip...qualsiasi tessuto che non abbia cerniere e bottoni, per eseguire la propria stampa sperimentando le diverse possibilità. Partecipazione gratuita, contributo libero. h 21.00 c/o Salotto Musica dal vivo: Nuovo Corso Cafè Storie raccontate e suonate di uomini comuni, riconoscibili nei volti dei clienti di un Café qualunque. Personaggi normali che accendono l'immaginazione della band, ispiratasi alle parole di Lucio Dalla: “L’impresa eccezionale è essere normale". Domenica 1 aprile h 11 Apertura dalle h 16.00 alle 18.00 c/o Il Giardino Nascosto PIY Print It Yourself: stampa calcografica a colori su tessuti h 18 c/o Salotto Musica dal vivo: Gayatri Music Project - Cromedrop Family Elettronica live, percussioni e vibrafoni, voce e incensi cerimoniali. Strumenti provenienti da differenti paesi nel mondo, come hang drum, campana tibetana, djembe, kalimba, sonagli e piccoli strumenti costruiti per la riproduzione del suono degli animali della foresta: una vibrazione di pace e amore universale, un’esperienza dai toni magici e mistici piena di benessere, rinforzante, che genera un senso di appartenenza alla Pachamama. Lunedì 2 aprile h 11 Apertura dalle h 16.00 c/o Il Giardino Nascosto Breve storia e visita al giardino Semina degli ortaggi estivi e trapianto nei cassoni Raccolta di proposte e suggerimenti per la nuova stagione h 18 c/o Salotto Musica dal vivo: D’Amico Da Ros duo Il basso e il canto, ovvero Cristiano Da Ros e Gabriella D’Amico, si incontrano per caso, ma entrambi sanno che il caso non esiste. Cominciano col ri-arrangiare standard della tradizione americana in versione acustica, aggiungendo effetti elettronici sia alla voce che allo strumento, quanto basta per arricchire senza stravolgere. Nel loro repertorio anche brandi inediti, raccolti in Roots, un lavoro scarno e duro dove atmosfere elettroniche creano legami tra generi e connessioni tra pensieri. Informazioni L’accesso al chiosco e alla galleria espositiva è sempre libero, mentre la piazza centrale della cascina è dedicata ai soci dell’associazione ETC. Il giardino e la roggia sono accessibili a tutti la domenica mentre sono riservati ai soci durante la settimana. Per diventare soci è necessario contribuire con la quota associativa annuale (5/10€), è possibile effettuare la registrazione online su www.ecologiaturismocultura.org oppure direttamente in loco.