Charity dinner - Back to food

Il progetto ha la finalità di aiutare persone con disturbi alimentari importanti, che stanno seguendo un percorso psicologico, a riavvicinarsi al cibo attraverso laboratori culinari. I partecipanti ai laboratori verranno aiutati a pensare al cibo come piacere e non come "nemico". La cena di beneficenza serve a raccogliere dei fondi per poter acquistare le materie prime ed organizzare i laboratori. Durante la serata vi presenteremo il progetto e le sue finalità. Sempre più persone soffrono di disturbi alimentari che possono portare a gravi patologie e NUTRIMENTE (associazione ONLUS di psicologi specializzati in patologie legate a disturbi alimentari) si sta impegnando a seguire queste persone in un percorso terapeutico. BistròBiò metterà a disposizione gratuitamente la propria cucina ed il proprio personale per organizzare i laboratori ma abbiamo bisogno di un aiuto per acquistare la materia prima. La cena comprende: entrée, antipasto, primo, secondo, dolce ed un bicchiere di vino. Il costo a persona è di € 35,00 che andranno a sostenere il progetto. Prenota il tuo tavolo e diffondi il messaggio. CHIAMA il 345.242.10.44 o scrivi a info@bistrobio.eu. AIUTACI AD AIUTARE - IL CIBO DEVE ESSERE UN PIACERE! BistròBiò, nel cuore di Milano una cucina semplice, naturale e vegan friendly BISTRÒBIÒ è un incantevole ristorantino nel cuore di Milano. Tappa obbligata per appassionati esploratori del gusto. Per chi ha già fatto proprio uno stile di vita vegano o per chi, semplicemente, desidera lasciarsi sorprendere da nuovi confini. Accolti da un sorriso, senza tante parole, saranno i vostri occhi e il vostro palato a rivelarvi la bellezza e la bontà della natura che ispira ogni piatto del nostro piccolo bistrot. BistròBiò è anche un centro culturale, ospita seminari di cucina vegan, eventi e approfondimenti aperti a tutti sui temi della salute e del benessere naturale.