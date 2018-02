"Cin Ci La": il 17 e 18 marzo al Teatro San Babila

Cin Ci La - di Carlo lombardo e Virgilio Ranzato, con la Compagnia d’Operette Elena D’Angelo - andrà in scena al Teatro San Babila il 17 e il 18 marzo, a chiusura della Stagione d’Operetta.

A Macao tutti sono intenti nel "Cion-ki- sin", il periodo di sospensione dal lavoro e dai divertimenti che precede la consumazione del matrimonio da parte della coppia dei Principi della casa regnante. Vista la giovane età dei novelli sposi, si potrebbe sperare in un "Cion-ki- sin" molto breve, ma Ciclamino e Myosotis non hanno molto chiari i propri doveri coniugali. Per risolvere la situazione Cin Ci La, avvenente attrice del cinema, viene assoldata con il compito di istruire Ciclamino...