Cinema a 2 euro anche l'8 marzo: prorogata l'iniziativa | Tutte le sale aderenti a Milano

Prorogata l'iniziativa voluta dal ministero dei beni e dell’attività culturali che mette a disposizione il cinema a due euro per ogni secondo mercoledì del mese, "Cinema2day".

L’idea, che ricorda molto da vicino l’operazione “Domenica al museo”, serve - ha commentato il ministro Dario Franceschini - “a riavvicinare le persone alla magia della sala”.

“Grazie alla promozione - spiega lo stesso ministero - si potranno acquistare al costo unitario di due euro tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previsti, con la sola esclusione delle visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa”.

L’iniziativa è in collaborazione con Anem - Associazione Nazionale Esercenti Multiplex, Anica - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema e sarà valida ogni secondo mercoledì del mese.

LE NUOVE DATE E LE SALE ADERENTI A MILANO E IN LOMBARDIA