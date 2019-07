Cinema all'aperto e cine‑karaoke sotto le stelle al Mic, Museo del Cinema

Dall'11 giugno al 23 agosto, dal martedì al venerdì, presso il Mic - Museo Interattivo del Cinema di Milano, sarà possibile scoprire la rassegna cinematografica estiva "Estate Tabacchi 2019", con i migliori film della stagione 2018/2019, serate di cine-karaoke da ballare sotto le stelle e film cult in lingua originale.

I film

Tra il film in programmazione, Rocketman, Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità, il premio Oscar Green Book e i film cult In the Mood for Love e Eraserhead.

Il programma

Di seguito il programma delle proiezioni:

Martedì 30 luglio, 20.30 - Gloria Bell di Sebastián Lelio (Usa, 2018, 102’).

Mercoledì 31 luglio, 21 - Bohemian Rhapsody di Bryan Singer (Usa, 2018, 134’).

Giovedì 1 agosto, 20.30 - Tutti pazzi a Tel Aviv di Sameh Zoabi (Lussemburgo/Francia/ Israele/Belgio, 2018, 97’).

Venerdì 2 agosto, 21 - Reservoir Dogs (Le iene) di Quentin Tarantino (Usa, 1992, 102’).

Martedì 6 agosto, 20.30 - Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar (Spagna, 2019, 113’).

Mercoledì 7 agosto, 20.30 - Il viaggio di Yao Philippe Godeau (Francia, 2018, 103’).

Giovedì 8 agosto, 20.30 - Stanlio e Ollio di Jon S. Baird (Usa/Uk, 2019, 97’).

Venerdì 9 agosto, 21 - Nóz w Wodzie (Il coltello nell’acqua) di Roman Polanski (Polonia, 1962, 94’).

Martedì 20 agosto, 20.30 - I figli del fiume giallo di Jia Zhangke (Cina/Francia, 2018, 141’).

Mercoledì 21 agosto, 20.30 - Rocketman di Dexter Fletcher (Usa, 2019, 121’).

Giovedì 22 agosto, 20.30 - Il traditore di Marco Bellocchio (Italia, 2019, 145’).

Venerdì 23 agosto, 21 - La ley del deseo (La legge del desiderio) di Pedro Almodóvar (Spagna, 1986, 106’).

