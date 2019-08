Ai Frigoriferi Milanesi arriva "CinemArcord", con Pupi Avati ed Enrico Vanzina

Sabato 28 e domenica 29 settembre presso i Frigoriferi Milanesi arriva la terza edizione di CinemArcord, evento dedicato al collezionismo cinematografico e all’editoria specializzata. Tra gli ospiti confermati Pupi Avati, Enrico Vanzina, Neri Parenti e Maurizio Nichetti.

Una due giorni di convention

La due giorni di convention porterà il pubblico a immergersi in un viaggio nel cinema di genere, italiano e internazionale, in un percorso articolato e complesso della settima arte, con una mostra permanente composta da decine di espositori che animeranno gli spazi con locandine e manifesti, autografi, colonne sonore, libri e riviste, action figures, dvd, vhs da collezione e una sala incontri con presentazioni di libri, ospiti e proiezioni.

Nella sala incontri si svolgeranno una serie di eventi con editori specializzati, critici cinematografici, attori e registi, associazioni e scuole di cinema. Ampio spazio sarà dedicato ai piccoli editori specializzati in cinema che presenteranno pubblicazioni e libri in prima nazionale. Qui si alterneranno, tra gli altri, i registi Pupi Avati, Enrico Vanzina, Neri Parenti e Maurizio Nichetti (e molti altri che saranno annunciati prossimamente), protagonisti di talk a tema.

L'organizzazione

CinemArcord è organizzata da BloodBuster, negozio e casa editrice specializzata in cinema di genere, Bietti Editore, Nocturno e con il sostegno - come Gold Sponsor - di Tempocasa, leader nell’intermediazione immobiliare con oltre 400 punti vendita in tutta Italia.

Tra gli eventi della terza edizione gli omaggi ai 20 anni di Bloodbuster, con la presentazione del volume “Dizionario Stracult della commedia sexy” di Marco Giusti (alla sua presenza); ai 25 anni di Nocturno con Davide Pulici e Manlio Gomarasca (ideatori della rivista) e ai 10 anni di Bietti Heterotopia, la collana di cinema della casa editrice milanese.

Il programma

E' possibile visitare il programma completo sul sito ufficiale: www.cinemarcord.it

Ingresso libero.