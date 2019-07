Clean the oceans pavilion - un'installazione collaborativa

Dal 13 al 16 luglio in Piazza del Cannone (Parco Sempione) si terrà l'evento Clean the oceans: un'occasione per dire no all'utilizzo della plastica e per riflettere tutti insieme sulle azioni da compiere per rendere questo mondo un posto migliore in cui abitare!

Insieme daremo vita ad un’installazione collettiva per sensibilizzare sull’inquinamento dei mari causato dalla plastica.

Ogni giorno, dalle 10.00 alle 19.00 gli adulti potranno partecipare alla realizzazione di un labirinto composto di bottiglie di plastica, mentrei bambini impareranno a trasformare una bottiglia di plastica in una colorata creatura marina, ispirandosi alle opere di Veronica Richetrova, artista esponente della Pet Art. Come si farà? Venite a scoprirlo!

Orari dei workshop per bambini (a ciclo continuo):

10.30-12.30

15.30-18.30





Il progetto è a cura di SUPER Scuola Superiore d'Arte Applicata del Castello Sforzesco e allzone, supported by adidas e con il patrocinio del Comune di Milano