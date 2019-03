COLOR EARTH è un progetto di rigenerazione urbana e community art ideato da Angelo Caruso, finalizzato alla realizzazione di installazioni ambientali a Milano e Matera, curato da City Art, in collaborazione con Fondazione SoutHeritage per l’arte contemporanea e Open Design School, nel quadro di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura.

COLOR EARTH è un’operazione artistica pensata per riportare l’attenzione del pubblico su valori sempre più trascurati dalla società globalizzata, come la salvaguardia del territorio e la crescita sociale ed economica nel rispetto della qualità della vita degli individui e delle comunità. Un’opera d’arte a carattere ecologico e ambientale, ma soprattutto un grande motore di aggregazione e attivazione di processi virtuosi nello sviluppo della qualità urbana.



Il progetto verrà realizzato in due momenti distinti, tra la Lombardia e la Basilicata.



A Milano, COLOR EARTH - Linea Rossa: il 23 e il 24 marzo si svolgerà la semina di papaveri rossi, in un’azione collettiva condivisa con i cittadini e le associazioni, nello spartitraffico di viale Monza fino a Sesto San Giovanni. L’istallazione vuole essere un segno effimero che rimanda alla sottostante linea 1, la metropolitana rossa, un’arteria vitale che percorrendo la città esprime lo spirito di una Milano che negli ultimi anni è sempre più impegnata a integrare e rammendare il centro con la periferia. Il progetto coinvolgerà cittadini e condomini, associazioni del territorio e commercianti, attivando anche i più giovani grazie al coinvolgimento di diverse scuole, che hanno preparato gli spaventapasseri a difesa dei semi da posizionare nello spartitraffico.



A Matera, COLOR EARTH – Linea Gialla: nel mese di aprile si svolgerà la semina di girasoli, con la collaborazione delle associazioni locali, in un’area del quartiere AGNA LE PIANE, nei pressi del “Casino Padula” luogo centrale nel palinsesto di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. L’installazione andrà a rammendare-unire alcuni spazi di una parte di città ancora incompiuta e periferica, creando una routeflowers che si espande fra zone trascurate e residuali.



La ricerca artistica di Angelo Caruso si distingue per azioni d’arte sociale realizzate con l’obiettivo di incoraggiare il senso comunitario e la convivenza tra diverse culture, con opere e installazioni site specific poetiche e spiazzanti, incastonate nei luoghi urbani.

Caruso è interessato ad un’evoluzione dinamica dell’arte pubblica sviluppata con azioni artistiche mirate, condivise dal basso attraverso diverse modalità di partecipazione, in cui gli aspetti formali e poetici, non sono slegati dal contesto urbano, ma tengono conto delle emergenze sociali spesso presenti nelle aree decentrate.



IN COLLABORAZIONE: Istituto Comprensivo T. Ciresola scuole primarie Via Venini 80 e Viale Brianza 18;

Istituto Comprensivo Paolo e Larissa Pini scuole Martiri di Gorla e Trevisani Scaetta; Istituto Comprensivo di via Giacosa - scuola primaria Russo Pimentel; Associazione GenitoriAttivi Istituto Comprensivo Italo Calvino, sedi di via Rucellai, via Mattei, via Frigia, via Carnovali, via Sant'Uguzzone.

PARTNER SOCIALI: Casa delle Associazioni e del Volontariato - Municipio 2, Legambiente, Teatro Officina, Associazione commercianti Vivi Viale Monza, Quarto Paesaggio, Operatori mercati viale Monza, Comitato Soci Coop Palmanova, Bookcrossing Rucellai 12, La Nave del Sole, Archivio Libri d’Artista, Cooperativa Comin, associazione 42, Cooperativa 1° maggio, Tavolo Giovani Municipio 2, Gorla Domani, Nolo social district, MarTuGò social district, Cooperativa Tempo per l’Infanzia, Spi CGIL Lega Crescenzago, associazione Ciclofficina Pontegiallo, Associazione Vi.Pre.Go, Eastriver Martesana, Associazione l’Ortica, Spazio Arteducazione Milano, Auser Crescenzago Gorla, Bici&Radici, Comitato Soci Coop Sesto San Giovanni, Il Giardino Nascosto Cascina Martesana, Core-Lab, FAS Ferranti Aporti Sammartini, danzAMOndo, San Filippo Neri Società Cooperativa, Casa Solidale.



CONTRIBUTO CRITICO DI JACQUELINE CERESOLI



SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE LUCIA GHIDONI, ILARIA RODINO



MEDIA PARTNER - RADIO NOLO - NOI ZONA 2



SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO DOTT.AGR. MAURO CAVAGNA



CONSULENZA TECNICA GARDENWAVE



Con il patrocinio del Comune di Milano, Regione Lombardia, Matera 2019 Capitale della Cultura, Comune di Matera

Con il contributo di COOP Lombardia.