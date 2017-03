Torna a Milano la Color Run, la corsa colorata si svolgerà sabato 10 giugno

Il 10 giugno a Milano torna la Color Run, la corsa di cinque chilometri con lanci di polvere colorata che termina con una festa. Ogni chilometro i corridori incontreranno un "punto colore" dove saranno ricoperti di pulviscoli colorati (atossici, composti interamente da amido di mais).

Le iscrizioni per la tappa milanese sono aperte: ci si può iscrivere sul sito ufficiale della corsa, a questo indirizzo. La quota comprende uno zainetto, la maglietta ufficiale dell'evento, una fascia colorata e due tatuaggi. È possibile partecipare individualmente o in squadra (almeno quattro persone).

La corsa è nata negli Stati Uniti nel 2011, è un evento che promuovere il benessere e la felicità, e si rivolge a tutti. La corsa è presente in più di 50 Paesi e in 200 città nel mondo, ed ha raccolto la partecipazione di diversi milioni di persone. In Italia, nelle quattro precedenti edizioni, ha raccolto oltre 300mila partecipanti.