"Come me lo ricordo: disegnare il paesaggio": dal 4 all'8 settembre allo Spazio Fumetto

Dal 4 all'8 settembre Wow Spazio Fumetto propone Come me lo ricordo, un laboratorio sul disegno di paesaggio/di viaggio con Alice Milani.

I partecipanti, adulti e bambini dai 10 anni, impareranno le tecniche per rielaborare i paesaggi in disegno, a partire da schizzi o fotografie, comprendendo come gli spazi non vengano rappresentati in modo oggettivo, perché colori e segni evocano ricordi e sensazioni che vanno al di là della mera descrizione.

Alice Milani (Pisa, 1986) ha studiato Pittura all’Accademia Albertina di Torino e si è specializzata in incisione all’ENSAV La Cambre a Bruxelles. Fa parte delle fondatrici de La Trama, collettivo di illustratrici e fumettiste di Bologna che hanno scelto la strada dell’autoproduzione. Nel 2015 ha pubblicato Wisława Szymborska, si dà il caso che io sia qui (BeccoGiallo), graphic novel sulla poetessa polacca. Nel 2016 è uscito Tumulto, un racconto di viaggio realizzato a quattro mani con Silvia Rocchi (Eris Edizioni). Per info e iscrizioni edu@museowow.it.