Dal 15 gennaio al 9 aprile 2017 la domenica dalle 11.00 alle 12.00 Teatro Filodrammatici Via Filodrammatici 1 - Milano I CONCERTI DELLA DOMENICA 2017 XXVII Edizione Direzione artistica: Roberto Porroni Undici appuntamenti musicali di prestigio, dal 15 gennaio al 15 aprile alle ore 11.00 presso il Teatro Filodrammatici, accompagneranno le domeniche dei milanesi in un viaggio musicale alla scoperta di differenti culture, sotto la direzione artistica del Maestro Roberto Porroni. La stagione musicale del Teatro Filodrammatici, con la rassegna I Concerti della Domenica, taglia quest'anno il traguardo delle 27 edizioni che poche istituzioni culturali a Milano possono vantare. Anche quest'anno abbiamo previsto programmi veramente particolari e di non comune ascolto con importanti solisti internazionali, abbiamo fatto uno sforzo veramente grande per proporre eventi davvero unici nel loro genere. I concerti in abbonamento saranno dieci dal 15 gennaio al 26 marzo 2017 e il 9 aprile è previsto il consueto postludio fuori abbonamento. Quest'anno ci saranno due temi particolari: un omaggio alla musica di Morricone (con tre concerti a lui dedicati comprendendo anche la musica assoluta e non solo le colonne sonore) e i grandi interpreti di oggi, dal flautista Davide Formisano al pianista Carlo Balzaretti, dalla leggenda vivente della cornamusa irlandese Mike O'Brien alla nuova star del sax Jacopo Taddei, solo per fare alcuni nomi. E poi spazio a nuove realtà come la musica armena del '900 che va sicuramente rivalutata. Il 12 marzo consegneremo il tradizionale Premio Milano per la Musica a un grande personaggio della musica. I concerti avranno la durata di un'ora (dalle 11 alle 12) e al termine di ogni concerto verrà offerto come al solito agli spettatori un rinfresco, durante il quale avranno modo di intrattenersi con gli artisti, per un apprezzato momento di socialità. Sostenitore dei concerti è UBI BANCA. La bellezza e l'atmosfera unica del Teatro Filodrammatici, una delle più antiche istituzioni teatrali della città, situato proprio di fianco al Teatro alla Scala, sono pronte ad accogliere il pubblico in occasione di un appuntamento che è divenuto tra i più prestigiosi della vita culturale milanese. Posto unico euro 14,00 + euro 1 prevendita Abbonamento a 10 concerti euro 108,00 + euro 2 prevendita (comprensivi di aperitivo in teatro) Per prenotazioni: 02 36727550 Sito web: www.robertoporroni.info email: giordanamisul@gmail.com