Concerto di coro e di arie dall'opera lirica

Il Coro Università degli Studi di Milano si esibirà presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano in un concerto di Arie e Cori dalla grande tradizione operistica italiana ed europea.



Programma:



01 - Giuseppe Verdi - Va', pensiero (da Nabucco)

02 - Richard Wagner - Treulich Geführt (da Lohengrin)

03 - Gioachino Rossini - Dal tuo stellato soglio (da Mosè in Egitto)

04 - Pietro Mascagni - Ave Maria (da Cavalleria rusticana)

05 - Giuseppe Verdi - O Signore dal tetto natio (da I Lombardi alla prima crociata)

06 - Giovanni Paisiello - Nel cor più non mi sento (da La molinara)

07 - Giuseppe Verdi - La Vergine degli Angeli (da La forza del destino)

08 - Wolfgang Amadeus Mozart - Là ci darem la mano (da Don Giovanni)

09 - Giacomo Puccini - Coro a bocca chiusa (da Madama Butterfly)

10 - Jacques Offenbach - Belle nuit d'amour (da Les contes d’Hoffmann)

11 - Vincenzo Bellini - Dell'aura tua profetica (da Norma)

12 - Giuseppe Verdi - Coro di zingarelle (da La traviata)

13 - Giuseppe Verdi - Coro di mattadori spagnuoli (da La traviata)

14 - Georges Bizet - Agnus Dei (da L’Arlésienne)

15 - Wolfgang Amadeus Mozart - Giovani liete (da Le nozze di Figaro)



Pianista: Claudia Aiello