Concerto gratis della Filarmonica della Scala alla Biblioteca degli Alberi

La biblioteca degli alberi, a Porta Nuova, non sarà soltanto un parco ma anche un luogo per eventi culturali all'aperto. Il calendario degli appuntamenti, a cura di Fondazione Catella, non è stato ancora approntato ma si sanno già due cose: che avrà il suo pieno sviluppo a partire dal 2020 e che, però, l'8 settembre 2019 (una domenica) ci sarà una "anteprima" da non perdere.

Quel giorno la Filarmonica della Scala si esibirà con quaranta elementi in un concerto ("Back to the city") che richiama l'idea del ritorno in città dopo le vacanze estive: sarà la prima volta in un parco per la Filarmonica. I musicisti, diretti da Alessandro Bonato, suoneranno musiche di Rossini (Barbiere di Siviglia e L'italiana in Algeri), Verdi (La Traviata), Mascagni (Cavalleria Rusticana) e Mendelssohn (Bartholdy Sinfonia).

Il concerto verrà eseguito nell'area cedri, con 2000 metri quadrati di manto erboso. L'appuntamento è per le 20.30 e l'ingresso è gratuito ma occorre prenotare sul sito ufficiale dell'evento. In caso di pioggia forte, il concerto sarà annullato.

La Fondazione Catella ha avuto da poco la gestione della biblioteca degli alberi di Milano (Bam è l'acronico a cui ci abitueremo d'ora in poi), il terzo parco della città. Il palinsesto di eventi prevede non solo concerti ma anche letture, workshop di street art, passeggiate, dj-set al tramonto, momenti di benessere (yoga, fitness), eventi per bambini. La biblioteca degli alberi conta un centinaio di specie botaniche per un complesso di 135 mila piante in 90 mila metri quadrati di terreno che si snoda tra via Melchiorre Gioia, via don Luigi Sturzo, il Bosco Verticale e la Torre Unicredit.