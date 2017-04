Concerto jazz Paolo Botti "Solo"

PAOLO BOTTI "Solo" Concerto jazz con Paolo Botti / viola, dobro, banjo tenore, banjo 5 corde, violino di Stroh Domenica 30 aprile 2017 ore 18,30 Teatro Linguaggicreativi Torna l'ultimo appuntamento con IntimArte - rassegna di musiche trasversali, domenica 30 aprile si esibirà in concerto il musicista jazz Paolo Botti. Spiega Paolo: "sono sempre stato convinto che ci sia una forte e preziosa continuità tra le forme più avanzate dell'improvvisazione di derivazione jazzistica e le fonti più arcaiche della musica afroamericana, per indagarle meglio e più a fondo negli ultimi anni ho approfondito lo studio delle testimonianze sonore che ci sono rimaste delle origini della musica nera americana (il blues del delta e il jazz di New Orleans in particolare) ed ho sentito il bisogno di allargare la mia strumentazione per avvicinarmi a quelle sonorità praticando strumenti come il banjo (nelle sue versioni a 4 e 5 corde) ed il dobro oggi in larga parte caduti in disuso (o relegati in ambiti di revival). La mia musica vuole essere una sorta di riflessione ad alta voce su questa continuità sonora, suoni che cercano di trovare un loro centro emotivo e strutturale nella concretezza e nella 'ruvidità' di sonorità arcaiche, sperando in ogni modo di rifuggire da esercizi calligrafici e di maniera. Paolo Botti _ dopo rigorosi studi accademici come violista si dedica al jazz e alla, ha collaborato con molti musicisti tra cui ricordiamo Franco D'Andrea, Bruno Tommaso, Giorgio Gaslini, Dave Liebman, Tristan Honsiger, Dave Burrell, William Parker Keith Tippet, Karl Berger esibendosi in moltissimi festival e rassegne in Italia, Europa, ma anche in Cina e nel NordAfrica . Ha al suo attivo una quarantina di partecipazioni discografiche (tra cui sette dischi a suo nome) e si è esibito in molti importanti festival in Italia e all'estero, è stato più volte votato tra i migliori solisti sull'annuale referendum indetto dal mensile Musica Jazz. Il suo ultimo lavoro 'The Lomax Tapes' dedicato alla figura del grande musicologo di cui ricorrono i cento anni della nascita, è stato pubblicato dalla rivista Musica Jazz nel numero di Maggio 2015. QUANDO: domenica 30 aprile 2017 ORARIO: 18.30, a fine concerto verranno offerti tarallucci e vino DOVE: Teatro Linguaggicreativi - Via Eugenio Villoresi, 26, Milano (MM2 Romolo) PRENOTAZIONE FORTEMENTE CONSIGLIATA: Tel. 0239543699 mail: promozione@linguaggicreativi.it BIGLIETTI: - Intero 14€ - Ridotto 10€ Qui l'elenco delle riduzioni: http://www.linguaggicreativi.it/tariffe-e-convenzioni/ TESSERA: Per partecipare alle serate di Teatro Linguaggicreativi è obbligatorio avere la tessera associativa GRATUITA. Richiedila sul nostro sito o inviando una email a promozione@linguaggicreativi.it.