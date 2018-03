Lo Stato Sociale in concerto: l'8 giugno al Carroponte

Lo Stato Sociale suonerà al Carroponte l'8 giugno 2018, in occasione di Una vita in vacanza tour.

Lo Stato Sociale nasce nel 2009 grazie ai tre deejay Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti, ai quali due anni più tardi si aggiungono Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Da quanto esordisce nel 2010 con un suono electropop, la formazione colleziona una serie di sould out, collabora con diversi artisti italiani come Piotta, Marta sui Tubi, 99 Posse e riesce a scalare la vetta delle classifiche. Amore, lavoro e altri miti da sfatare è il titolo dell'ultimo album del gruppo, uscito a due anni di distanza dal precedente disco L'Italia peggiore.

In programma per il concerto dell'8 giungo un viaggio dai brani delle origini della band fino al singolo Una vita in vacanza, uscito el 2018.