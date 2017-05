Concerto per il 70° anniversario della nuova polifonica ambrosiana ‘da Monteverdi al giovane Mozart’

Il 14 maggio alle ore 15.30 presso il Centro Culturale Paolo Bentivoglio dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti si terrà il Concerto della Nuova Polifonica Ambrosiana. Un incontro per celebrare il 70° anniversario della Polifonica con due autori privilegiati del nostro repertorio: Monteverdi e il giovane Mozart.

Il programma propone alcune pagine sacre di Claudio Monteverdi tratte dalla Messa del 1630 Gloria e Credo "Jubilet tota civitas, Exultent caeli' (postuma) eseguite da Solisti e Coro della Nuova Polifonica Ambrosiana accompagnati all'Organo da Sonia Hrechorowicz.

Nella seconda parte verrà presentata una scelta di brani rappresentati per la prima volta nel 1771 al Regio Teatro Ducale di Milano (poi distrutto da un incendio nel 1776): Mozart a Milano. Primo e secondo viaggio 'Ascanio in Alba KV 111' (dic. 1769 - dic. 1771). In particolare l'Ascanio in Alba è una favola pastorale su testo di Giuseppe Parini che fu commissionata al quindicenne Wolfgang Amadeus Mozart per festeggiare le nozze dell'Arciduca Ferdinando d'Austria con la Principessa Maria Beatrice d'Este.

Letture di Ida Garzonio spiegheranno la trama dell'opera introducendo le arie solistiche e i pezzi corali interpretati dal soprano Daniela Boni, dal mezzosoprano Elisabetta Grassani, dal tenore Fulvio Zannella e dal baritono Luigi Ponzi. Le arie saranno accompagnate dal direttore Fabio Locatelli al Pianoforte.

La Nuova Polifonica Ambrosiana nasce nel 1980 come naturale continuazione della Polifonica Ambrosiana fondata nel 1947 da Mons. Giuseppe Biella che riscoprì molti tesori del repertorio italiano e milanese, facendo conoscere autori allora ignoti al grande pubblico. Negli anni ha fatto tournée in Italia, Europa e Corea, collaborando con importanti complessi strumentali e orchestrali. Nel 1997 la Polifonica ha avuto dal Comune di Milano l'Ambrogino per la cinquantennale attività e nel 2001 l'attestato di Benemerenza Civica.